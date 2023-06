Bản tin 8H: Danh tính hai người tử vong trong vụ cháy nhà 3 tầng ở TPHCM

TPO - Công an xác định, 2 nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng trong hẻm ở TPHCM là bà cụ 91 tuổi và người đàn ông 55 tuổi.

Liên quan đến vụ cháy nhà trong hẻm trên đường Nguyễn Cửu Vân (phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM) vào đầu, tối 27/6, danh tính hai nạn nhân tử vong đã được xác định. Đó là bà N.T.V. (91 tuổi) và ông N.P.M. (55 tuổi). Theo công an, bà V. sức khỏe yếu phải di chuyển bằng xe lăn, ông M. bị thiểu năng không thể kiểm soát hành vi bản thân. Trước đó, người dân phát hiện khói bốc lên từ căn nhà 3 tầng ở số 18/53/3 đường Nguyễn Cửu Vân vào khoảng 18h15 cùng ngày. Đến 18h45 đám cháy được khống chế, vụ hỏa hoạn khiến 60/91m2 căn nhà bị cháy. Đám cháy còn lan sang nhà dân kế bên thiêu rụi 2/3 diện tích căn nhà.

Chiều 27/6, người dân ở khu phố Hiệp Hà (thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, Bình Định) đến tang lễ hai vợ chồng anh Đoàn Văn L. (35 tuổi) và chị Đoàn Thị M. (33 tuổi, ở khu phố Hiệp Hà). Theo người nhà, sáng sớm ngày 26/6, không thấy cha mẹ về, Đ.L.T.N. (14 tuổi) và em Đ.L.C.H.M. (7 tuổi) qua nhà ông bà ngoại thông báo. Gia đình tổ chức vào rẫy keo đi tìm thì phát hiện hai vợ chồng anh L. đã tử vong do sét đánh từ chiều 25/6. N. vừa phẫu thuật tim, không chịu nổi cú sốc nên ngất xỉu liên tục trong tang lễ, được đưa đi cấp cứu. Ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch UBND thị trấn Vân Canh, cho biết đã chỉ đạo bộ phận LĐ-TB&XH sớm làm hồ sơ xét trường hợp 2 cháu bé mồ côi để được hưởng các chính sách xã hội.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết triển khai làm điểm 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông, gồm: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng. Cụ thể, tính đến ngày 22/6, BHXH 2 địa phương (Hà Nội và Hà Nam) triển khai làm điểm đã tiếp nhận và giải quyết 40.338 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.403 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng qua 02 nhóm dịch vụ công liên thông này. Trong đó, BHXH TP.Hà Nội đã tiếp nhận 33.548 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, trong đó có 32.753 hồ sơ hợp lệ (98% tổng số hồ sơ); 922 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng, trong đó có 335 hồ sơ hợp lệ (36% tổng số hồ sơ).

Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương ghi nhận, mực nước các hồ thủy điện khu vực Bắc bộ đang tăng nhanh, cao hơn mực nước chết từ 8-22m. Hiện mực nước của hồ/lưu lượng nước về các hồ Thủy điện Lai Châu đạt 290,6/6553m; hồ thủy điện Sơn La đạt 183,3/817m; thủy điện Hòa Bình 102,2/512m; Tuyên Quang đạt 102,6/524m; Bản Chát đạt 445,2/176,6m; Ialy đạt 502.2/98,6m và hồ thủy điện Trị An đạt 53.7/543m. Cùng với đó, việc huy động các nguồn điện gió, điện mặt trời, điện than được đảm bảo đã cơ bản khắc phục tình trạng thiếu điện ở miền Bắc. EVN cho biết, lưu lượng, mực nước tại các hồ thủy điện khu vực Bắc bộ tăng, các hồ chứa lớn tăng tích nước, nên các nhà máy thủy điện đã hạn chế phát điện để dự phòng cho đợt nắng nóng tiếp theo. Trong khi đó, các hồ tại khu vực Bắc Trung bộ, Đông Nam bộ tăng nhẹ; khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ giảm nhẹ.

Ngày 27/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 75 ca mắc COVID-19 mới, giảm so với ngày trước đó. Nhiều ngày qua, số ca mắc COVID-19 ở nước ta tiếp tục giảm sâu. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.620.264 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 37 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.023 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 5 ca, tăng 2 ca so với hôm qua. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 26/6 có 1.260 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.488.728 liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (28/6), miền Bắc giảm mưa, miền Trung có nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Dự báo, ngày 29/6, Bắc và Trung Trung Bộ khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ 30/6, nắng nóng mở rộng ra vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Sáng 28/6, hơn một triệu thí sinh trên cả nước đã chính thức bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 với môn thi đầu tiên, môn Ngữ văn, theo hình thức thi tự luận trong thời gian làm bài 120 phút. Đây cũng là môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi. Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, định hướng đề thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ đảm bảo các mức nhận biết, thông hiểu. Học sinh cần nắm chắc kiến thức cơ bản của chương trình THPT, chủ yếu lớp 12. Đồng thời, nội dung đề thi sẽ chú ý mức độ vận dụng, vận dụng cao, tính phân hóa phù hợp để làm căn cứ cho các trường đại học xét tuyển. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có trên 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Ngành giáo dục đã bố trí 2.273 điểm thi với 44.661 phòng thi. (XEM CHI TIẾT)