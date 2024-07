Tỉnh trung tâm vùng Tây Nguyên có 2.200 'tai, mắt' của công an nhân dân

TPO - Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm đầu tư, mua sắm, trang bị, bảo đảm các chế độ chính sách, mức hỗ trợ thường xuyên và bố trí địa điểm, nơi làm việc đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Xem đây là lực lượng “đồng hành”; là “tai, mắt”; là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an nhân dân.

Ngày 1/7/2024, tại TP Buôn Ma Thuột diễn ra Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tỉnh Đắk Lắk là 1 trong 12 tỉnh được Bộ Công an lựa chọn làm điểm lễ ra mắt.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Bộ Công an. Về phía tỉnh Đắk Lắk có ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk cùng các lãnh đạo sở, ban ngành, công an tỉnh. Hơn 800 thành viên tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham dự.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng thành 1 lực lượng quần chúng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 2.199 Tổ bảo vệ ANTT với số lượng thành viên trên 9.000 người.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, Trung tướng Lê Quốc Hùng cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vui mừng khi tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều tấm gương công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng dũng cảm trong công tác, được các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân biểu dương, khen ngợi. Sau khi kiện toàn thống nhất tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ có 2.199 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở được thành lập.

Trung tướng Lê Quốc Hùng đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk; những nỗ lực, cố gắng và thành tích, kết quả của Công an tỉnh Đắk Lắk trong triển khai thi hành Luật và tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ, Tây Nguyên là địa bàn trọng yếu có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của cả nước. Trong đó, Đắk Lắk được xác định là địa bàn “chiến lược của chiến lược”, trung tâm vùng Tây Nguyên... Tính chất địa bàn có rất nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng phức tạp về an ninh, trật tự. Do đó, nhiệm vụ bảo đảm ANTT tạo môi trường bình yên, an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với cả hệ thống chính trị.

Để phát huy vai trò, vị trí của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Trung tướng Lê Quốc Hùng lưu ý một số nội dung trọng tâm. Cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm trong đầu tư, mua sắm, trang bị trang phục, bảo đảm các chế độ chính sách, mức hỗ trợ thường xuyên và bố trí địa điểm, nơi làm việc đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Xem đây là lực lượng “đồng hành”; là “tai, mắt”; là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an nhân dân và có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT ngay tại địa bàn cơ sở.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk cần thực hiện tốt công tác nắm, đánh giá dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ giải pháp, nhất là việc phân công, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phù hợp với từng địa bàn, mục tiêu, khu vực dân cư để phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở.

Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, các điển hình trong quá trình triển khai lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở. Kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và tham và tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại địa phương....

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai một số nhiệm vụ cụ thể hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đồng thời kêu gọi toàn thể các tổ chức và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước; quan tâm hỗ trợ động viên, khích lệ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tổ bảo vệ ANTT và các thành viên của tổ phải tuân thủ nghiêm theo hiến pháp và pháp luật. Các thành viên của tổ bảo vệ ANTT khi được cấp biển hiệu, giấy chứng nhận chỉ được sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ, có trách nhiệm quản lý bảo quản và đặc biệt không được cho người khác mượn và có trách nhiệm phải nộp lại khi không còn là thành viên của tổ bảo vệ ANTT.