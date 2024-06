Ra mắt đội hình Thanh niên công nhân phòng chống gây rối an ninh trật tự tại địa bàn khu công nghiệp

TPO - Đội hình được trang bị kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp khi xảy ra tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự; hỗ trợ thu thập thông tin, hình ảnh của các đối tượng có hành vi gây rối ANTT để cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật…

Sáng 29/6, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM (CATP) phối hợp Đoàn Thanh niên Ban Quản lý các Khu chế xuất, công nghiệp TPHCM (Hepza) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Đội Thanh niên công nhân đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự” (gọi tắt là Đội Thanh niên công nhân đảm bảo ANTT) tại Khu chế xuất Linh Trung 1, TP. Thủ Đức.

Đội Thanh niên công nhân đảm bảo ANTT tại Khu chế xuất Linh Trung 1, TP. Thủ Đức gồm 20 thành viên, do anh Lê Thế Sơn – Phó Bí thư Đoàn Khu chế xuất Linh Trung 1 – làm Đội trưởng. Đội có trách nhiệm phối hợp các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ do Ban Thanh niên CATP và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Hepza giao.

Bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi nhận nhiệm vụ, anh Lê Thế Sơn cho biết bản thân anh và các thành viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm khi tham gia đội hình là góp công sức, sự chủ động và tinh thần xung kích trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra tình hình tụ tập đông người làm ảnh hưởng tình hình hoạt động của Khu chế xuất Linh Trung và địa bàn trú đóng.

“Chúng tôi xin hứa chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức công tác tuần tra phòng chống tội phạm, phòng chống tụ tập đông người gây rối ANTT; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm; kịp thời phát hiện, báo cáo thông tin về các sự việc có dấu hiệu xuyên tạc, lôi kéo, kích động công nhân, người lao động tụ tập đông người, gây rối ANTT đến các cấp có thẩm quyền để ra phương án xử lý ngay khi có dấu hiệu manh nha, không để xảy ra các tình huống bất ngờ…”, anh Sơn nói.

Thượng úy Phan Đình Linh - Phó Chỉ huy trưởng Chiến dịch Hành quân xanh CATP cho biết, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận có nhiều diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra các vụ việc đối tượng xấu, đối tượng phản động chống phá, xuyên tạc có hành vi lôi kéo, kích động người dân, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất tụ tập đông người biểu tình, đập phá tài sản, gây rối ANTT làm ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình lao động, sản xuất nói riêng và quá trình phát triển kinh tế của thành phố nói chung.

Do đó, Ban Thanh niên CATP đã chủ động đề xuất phối hợp Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh nội địa và Phòng Tham mưu tham mưu Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP phê duyệt kế hoạch tổ chức công trình “Tuổi trẻ CATP xung kích trong thành lập các đội hình Thanh niên công nhân đảm bảo ANTT, phòng chống tụ tập đông người gây rối trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2024 – 2027”.

Theo anh Phan Đình Linh, việc thành lập các đội thanh niên công nhân đảm bảo ANTT, phòng chống tụ tập đông người gây rối tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao là vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT với phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải”; từng bước thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ANTT ở cơ sở.

Anh Linh cho biết, thời gian tới Ban Thanh niên CATP sẽ phối hợp Đoàn Thanh niên Hepza tổ chức các đợt tập huấn, đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp cho Đội Thanh niên công nhân đảm bảo ANTT nhận thức về trách nhiệm của công nhân trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại doanh nghiệp; nhận thức và kỹ năng nhận biết các âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá, lôi kéo kích động người lao động tập trung đình công, lãn công trái pháp luật và cách xử lý ban đầu đối với những sự việc có liên quan.

Cùng với đó là kỹ năng xử lý các tình huống khi xảy ra tập trung đông người, gây rối ANTT, kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, kỹ năng võ thuật để phòng vệ, tự vệ chính đáng; kỹ năng thu thập thông tin, hình ảnh của các đối tượng có hành vi gây rối ANTT để cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật…