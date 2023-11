Đoàn viên Công an TPHCM đồng loạt triển khai 'Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân'

TPO - Trong giai đoạn 2023 – 2028, Đoàn Công an TPHCM xác định 8 nhóm chỉ tiêu và 6 nội dung giải pháp thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Ngày 1/11, Đoàn Công an TPHCM triển khai thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2023 – 2028 trong tuổi trẻ Công an TPHCM.

Phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” được xem như sợi dây xuyên suốt từ cấp bộ đến cấp cơ sở. Thông qua phong trào, tổ chức Đoàn các cấp đã tạo được môi trường, động lực thúc đẩy ĐVTN phát huy tinh thần xung kích, mưu trí, sáng tạo, tình nguyện trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện.

Đoàn Công an TPHCM cho biết, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy – Xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”, trong giai đoạn 2019 – 2023, tuổi trẻ CATP luôn đoàn kết, tiên phong, xung kích, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng lực lượng CATP chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong giai đoạn 2023 – 2028, Đoàn Công an TPHCM xác định 8 nhóm chỉ tiêu và 6 nội dung giải pháp thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Theo đó, phấn đấu 100% ĐVTN đăng ký đảm nhận khâu yếu, việc khó, việc mới của đơn vị; 100% ĐVTN sẵn sàng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở. Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị, địa phương, Chi đoàn Công an xã, phường, thị trấn đảm nhận ít nhất 1 công trình thanh niên và 1 hoạt động về chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; mỗi đoàn viên có ít nhất 1 ý tưởng sáng tạo trong công tác hoặc tham gia ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên do các cấp bộ Đoàn tổ chức…

ĐVTN CATP phát huy tinh thần sáng tạo, tận tụy trên các lĩnh vực công tác; xung kích đảm nhận những khâu yếu, việc khó, việc mới, phát huy sức trẻ, sức sáng tạo. Để thực hiện điều này, tuổi trẻ CATP sẽ phát động mô hình “Mỗi tổ chức Đoàn một mô hình góp phần đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND” và phong trào xung kích đảm nhận công tác tại đơn vị cơ sở, lực lượng trực tiếp chiến đấu khi có yêu cầu. Đồng loạt triển khai các mô hình “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”.

Cùng với đó, xung kích, tiên phong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, cương quyết, khôn khéo đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TPHCM lưu ý, tuổi trẻ CATP phải là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm, thực hiện Đề án 06 và đặc biệt hiện nay là phòng cháy chữa cháy, tháo gỡ quảng cáo trái phép trên đường phố.

“Giáo dục chính trị, tư tưởng rất quan trọng và phải đi vào thực chất. Đoàn thanh niên phải khơi dậy lòng tự hào, khả năng cống hiến của mỗi cán bộ chiến sĩ, đoàn viên; phải có tinh thần đam mê mỗi khi bước đến công sở, cơ quan làm việc”, ông Mai Hoàng nói, đồng thời yêu cầu cho rằng ai cũng thuộc việc học tập 6 điều Bác Hồ dạy, nhưng phải thực hiện cho hiệu quả và có ý nghĩa đối với nhân dân.

Dịp này, Đoàn Công an TPHCM ra mắt công trình thanh niên “Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ CATP trong công tác đấu tranh phòng, chống “tội phạm đường phố” trên địa bàn thành phố”.

Phó giám đốc CATP ghi nhận việc ra mắt công trình thanh niên “Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ CATP trong công tác đấu tranh phòng, chống “tội phạm đường phố” trên địa bàn thành phố” là nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 25 của Thành ủy TPHCM về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố, thể hiện rõ nét tính tiên phong, năng động, chủ động và trách nhiệm của cán bộ Đoàn, ĐVTN CATP.

Đại uý Đặng Văn Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP cho biết sẽ tập trung tham mưu, hoàn thiện kế hoạch, nội dung công tác trong năm 2023 và đề ra lộ trình cụ thể sẽ thực hiện trong năm 2024 để phát huy sức mạnh tổng hợp của tuổi trẻ toàn lực lượng. Trong đó đặc biệt chú trọng đến vấn đề giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN trong lực lượng bằng những việc làm cụ thể.

Dịp này, Công an TPHCM đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019 – 2023 của Tuổi trẻ CATP; trao bằng khen của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn TPHCM cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Hành quân xanh và Tiếp sức mùa thi năm 2023.