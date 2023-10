Những tấm gương không ngại hiểm nguy bảo vệ an ninh Tổ quốc

TPO - Theo anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, 62 mô hình, đoàn viên, thanh niên được tuyên dương là câu chuyện đầy sinh động cho sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, không ngại khó khăn, hiểm nguy đóng góp cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày 31/10, tại tỉnh Ninh Bình, T.Ư Đoàn và Bộ Công an tổ chức Hội nghị biểu dương các mô hình, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2018 - 2023.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một chủ trương lớn, rất quan trọng của Đảng, Nhà nước ta, góp phần huy động hiệu quả nguồn lực của toàn dân để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong nhận thức của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xác định tham gia giữ gìn anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Anh Triết cho biết, nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, XII đều xác định những giải pháp quan trọng, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Trong những năm qua, tuổi trẻ cả nước đã tích cực tham gia vào các mô hình, hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư.

Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, nổi bật nhất là ứng dụng chuyển đổi số trong thiết kế, xây dựng các sản phẩm truyền thông; tổ chức các hoạt động trực tuyến trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, các mô hình, câu lạc bộ, đội nhóm tham gia giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện chủ trương đoàn kết 3 lực lượng (Đoàn trong trường học, Đoàn trên địa bàn dân cư, Đoàn trong lực lượng vũ trang) trong phát hiện, tố giác tội phạm; cũng như giáo dục, cảm hoá thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ; trong tuyên truyền và tham gia phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên.

Tổ chức Đoàn đã có sự tham gia một cách trách nhiệm, nghiêm túc, sự phối hợp rất hiệu quả với ngành Công an để thực hiện sứ mệnh quan trọng - đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và bảo vệ chính trị nội bộ; nhất là việc giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho thanh thiếu niên, chống nguy cơ bị các thế lực thù địch lôi kéo, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”…

Anh Triết cho hay, từ những kết quả nổi bật đó, tại nhiều địa phương, đơn vị đã có rất nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả; nhiều cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

Đặc biệt, xuất hiện tại hội nghị là 62 mô hình, đoàn viên, thanh niên là 62 câu chuyện đầy sinh động cho sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, không ngại khó khăn, hiểm nguy đóng góp cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

“Mỗi bạn đến từ những địa phương khác nhau, từ những vị trí công tác rất khác nhau; tuy hoàn cảnh, điều kiện sống, lao động, học tập khác nhau nhưng đều chung một trái tim cháy bỏng đam mê, nhiệt huyết, khát vọng sáng tạo, cống hiến của tuổi trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, anh Triết nói.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Triết bày tỏ mong muốn những mô hình được tuyên dương tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả hơn nữa, mỗi cá nhân được tuyên dương tiếp tục là người truyền cảm hứng mạnh mẽ trong thanh niên, cộng đồng, để có thêm nhiều mô hình, cá nhân tiêu biểu trong giai đoạn tiếp theo.

Anh Triết thông tin thêm, thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục xác định cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức giáo dục, chuyển đổi số mạnh mẽ; nắm chắc dư luận xã hội, định hướng tư tưởng cho thanh niên; kiên quyết, kiên trì phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tăng cường thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực;…

Phát biểu tổng kết hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, trong giai đoạn 2018 - 2023, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, qua đó tính tích cực chính trị, niềm tin của thanh niên đối với Đảng, với tổ chức Đoàn, với công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng được củng cố...

Dịp này Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an phối hợp với T.Ư Đoàn chủ động đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, xung kích bảo vệ Tổ quốc và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, nhất là trên không gian mạng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh việc đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng và thực hiện thật tốt các chuẩn mực đạo đức; định hướng giá trị nhân cách, làm cho thanh niên thật thấm nhuần và có khả năng tự đề kháng và tích cực đấu tranh với những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Tại hội nghị Bộ Công an tặng Bằng khen cho 31 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2018 - 2023.