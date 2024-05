Hành trình tô thắm tình yêu Tổ quốc

TP - Trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” (7/5/1954 – 7/5/2024), tuổi trẻ Nghệ An đã có cuộc hành trình về với mảnh đất Điện Biên anh hùng. Hành trình ý nghĩa đó đã góp phần khơi dậy niềm tự hào và tô thắm thêm tình yêu Tổ quốc trong trái tim mỗi bạn trẻ trên quê hương Bác.

Về với “địa chỉ đỏ” anh hùng

Vượt chặng đường dài hơn 600 km, đoàn công tác của tuổi trẻ Nghệ An có mặt tại thành phố Điện Biên vào một ngày đầu tháng 3 đượm nắng. Dù trải qua chặng đường dài nhưng mọi mệt mỏi đều tan biến khi đoàn đến với điểm dừng chân đầu tiên là Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại đây, các bạn trẻ Nghệ An đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để làm nên một chiến thắng lịch sử mang tên Điện Biên Phủ. Ngay sau lễ dâng hương, đoàn công tác đã cùng nhau tham quan gian trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại đây, các bạn trẻ được nghe giới thiệu về Khu di tích lịch sử Mường Phăng - nơi Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ làm việc 105 ngày từ 31/1/1954 đến 15/5/1954. Trong khoảng thời gian lịch sử đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch đã đưa ra những chỉ thị, mệnh lệnh có tính chất quyết định, mà đỉnh cao là lệnh tổng tấn công trên toàn mặt trận vào ngày 7/5/1954, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Hành trình về nguồn thêm phần xúc động khi đoàn công tác có mặt tại nghĩa trang liệt sỹ A1, nơi an nghỉ của 644 anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đứng trước các phần mộ, mỗi thành viên trong đoàn đều bùi ngùi xúc động, thấu hiểu sâu sắc sự tàn khốc của chiến tranh để từ đó và thêm trân trọng, tự hào trước tinh thần chiến đấu anh dũng của các thế hệ cha anh. Trong cuộc hành trình về nguồn, có một điểm đến đã khiến cho đoàn công tác vô cùng ấn tượng đó chính là Bảo tàng lịch sử Điện Biên Phủ. Đoàn đã được tìm hiểu, tham quan gần 1.000 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được trưng bày. Trong đó, bức tranh Panorama được vẽ bằng chất liệu sơn dầu có diện tích hơn 3.000 m2 với hơn 4.500 nhân vật, tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ đã để lại nhiều dấu ấn khó phai trong lòng các bạn trẻ. Bởi bức tranh không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là nguồn tư liệu quý, góp phần bảo tồn, giáo dục truyền thống cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Là một trong những bạn trẻ tiêu biểu của Nghệ An tham gia cuộc hành trình, anh Hồ Bá Trí - Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An xúc động chia sẻ: “Dù sinh ra trong thời bình nhưng những người trẻ khi đứng trước quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ, nghe những câu thơ trong bài thơ “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” của nhà thơ Tố Hữu cất lên đã khiến cho bản thân tôi và các thành viên trong đoàn dâng trào cảm xúc. Chúng tôi hiểu rõ hơn về cuộc chiến đầy cam go và ác liệt, tự hào về tinh thần chiến đấu quả cảm của quân và dân ta, sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ vì độc lập dân tộc. Từ đó, bản thân tự nhủ sẽ cố gắng thi đua rèn đức, luyện tài, cống hiến sức trẻ bằng những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong thời bình để xứng đáng với sự hy sinh của ông cha…”.

Lan tỏa tình yêu đất nước

Trong hành trình về với Điện Biên, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã trao tặng một căn nhà “Đại đoàn kết” trị giá 50 triệu đồng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Điện Biên. Cùng với đó, đoàn công tác cũng đã trao tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh nghèo vươn lên học giỏi. Vượt lên ý nghĩa về mặt vật chất, những món quà là tình cảm, là sự khích lệ của các bạn trẻ trên quê hương Bác dành tới các em trong hành trình phấn đấu, vươn lên để thực hiện ước mơ của mình. Quan trọng hơn, đoàn cũng đã trao tặng 50 tấm bản đồ Tổ quốc tới Tỉnh đoàn Điện Biên. Mỗi tấm bản đồ Tổ quốc trao đi cũng như một lời khẳng định rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, trong lòng mỗi người dân Việt Nam, Tổ quốc vẫn luôn hiện diện, là tình yêu máu thịt của mỗi người, sẵn sàng hi sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ.

Đón nhận tình cảm này, Tỉnh Đoàn Điện Biên cũng đã bày tỏ sự xúc động sâu sắc. Những lời chia sẻ, những món quà ý nghĩa nhưng đong đầy tình cảm từ Nghệ An đã cho thấy sự gắn bó giữa tuổi trẻ hai tỉnh. Từ đó tăng cường sự đoàn kết, hỗ trợ để cùng nhau tiếp tục triển khai các chương trình, phần việc thiết thực hướng về người dân và các em nhỏ trên địa bàn Nghệ An và Điện Biên trong thời gian tới. Kỷ niệm trong hành trình về với Điện Biên sẽ luôn là lời nhắc nhở mỗi bạn đoàn viên, thanh niên ra sức học tập, cống hiến vì tương lai giàu đẹp của quê hương, đất nước.

Anh Trần Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên, Hội đồng đội Nghệ An chia sẻ: “Trân trọng sự hy sinh của thế hệ cha anh đã đổ xuống vì nền độc lập, tự do và hòa bình cho dân tộc, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên quê hương Bác càng thấy rõ hơn vai trò trách nhiệm của mình để chung tay, góp sức xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Nghệ An cho hay, tại Nghệ An, cùng với việc tổ chức các hành trình về nguồn, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo để hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”. Tiêu biểu như việc phát động tuần lễ sinh hoạt chi đoàn, chi đội “Tự hào một dải non sông”, xây dựng clip giới thiệu các địa danh trong cả nước thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, tổ chức Hội thi rung chuông vàng “Tự hào một dải non sông”, Hội thi thuyết trình về các vùng miền, địa chỉ đỏ. Đặc biệt, các tiết mục đồng diễn xếp hình bản đồ Việt Nam được hàng nghìn học sinh trong mọi lứa tuổi hào hứng tham gia và lan tỏa một cách sâu rộng.

Với tinh thần nhiệt huyết đó, sau thời gian triển khai, toàn tỉnh Nghệ An đã có hơn 11.000 bản đồ được trao tặng và treo tại các vị trí trang trọng trong phòng làm việc, phòng học, phòng sinh hoạt cộng đồng. Đã có hơn 500 clip hưởng ứng “Tự hào một dải non sông” giới thiệu các địa danh trên cả nước; hơn 2.000 cơ sở Đoàn và các trường học tham gia hưởng ứng với sự tham gia của gần 34.000 lượt thanh thiếu nhi toàn tỉnh tham gia xếp bản đồ Việt Nam. Vượt lên ý nghĩa của một cuộc vận động, thông điệp “Tự hào một dải non sông" đã được tuổi trẻ Nghệ An hiện thực bằng những phần việc, công trình ý nghĩa để thắp sáng tình yêu Tổ quốc trong trái tim mỗi người trẻ trong giai đoạn hiện nay.