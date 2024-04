Đại biểu xuất quân Hành trình Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông: Tôi đã chờ đợi 24 năm…

TPO - Với chủ đề: “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, tuổi trẻ toàn tỉnh Nghệ An đã triển khai hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa, huy động được hơn 12,09 tỷ đồng.

TPO - Ngày 5/4, công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo năm 2024, hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Với phương châm “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia hiến máu.

TPO - Đất và người Nghệ An từ lịch sử, văn hóa, di sản, ẩm thực… đều được tái hiện sinh động thông qua không gian số 3D. Chỉ cần “chạm tay”, du khách có thể dễ dàng khám phá xứ Nghệ ngay tại bảo tàng.

TPO - Liên tục những ngày qua, tại bờ kè chắn sóng (thôn Phổ An, xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) rêu xanh phủ kín bám lên các khối bê tông kè chắn sóng, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, thu hút hàng trăm người dân, du khách đến check – in, chụp hình khiến nơi đây trở nên nhộn nhịp, tấp nập vào mỗi buổi chiều.