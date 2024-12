Khán giả sau concert Anh trai: 'Tôi chưa thể tiếp đất'

TPO - Sáng 14/12, người hâm mộ đã có mặt tại Hưng Yên để tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai concert day 2. Nhiều người hâm mộ dù không có vé vẫn đổ dồn về khu vực này để tìm kiếm thêm vận may. Để tìm được người bán vé giá gốc thời điểm này vẫn khá khó khăn, tuy nhiên có không ít người hâm mộ quay thưởng, mua thừa vé, sẵn sàng bán lại giá gốc.

TPO - Chiều 13/12, hàng trăm khán giả may mắn được vào sân tham dự buổi tổng duyệt của concert Anh trai vượt ngàn chông gai. 8 màn LED dựng quanh sân khấu phục vụ khán giả. Dàn nghệ sĩ tranh thủ giao lưu cùng người hâm mộ.

TPO - Sau concert tối 7/12 show "Anh trai say hi", BTC lên tiếng xin lỗi khi để xảy ra nhiều sự cố như cảnh tượng pháo hoa bay thẳng xuống khu vực khán đài, fan ngất xỉu, tranh cãi đồ ăn phục vụ khu VIP... Đến đêm diễn 9/12, lượng người đến vẫn rất đông, nhiều khán giả nêu quan điểm với Tiền Phong về những sự cố.

TPO - Chị Phương Đông (Ba Đình, Hà Nội) nói không biết 30 Anh trai say hi nhưng rất thích MC Trấn Thành. Chị cùng chị gái quyết định gác lại công việc kinh doanh, bỏ tiền make up "đu" show ca nhạc tại Mỹ Đình lúc 19h tối 9/12.