Học viện Cảnh sát nhân dân về nhất thi tài về bảo vệ môi trường

TPO - Tối 26/11, Bộ Công an tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu về môi trường, tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa khối các học viện, trường Công an nhân dân", trong đó giải Nhất thuộc về đội thi đến từ Học viện Cảnh sát nhân dân.

Cuộc thi “Tìm hiểu về môi trường, tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa khối các học viện, trường Công an nhân dân” được phát động vào cuối năm 2023 với sự tham gia của tất cả học viện, trường CAND.

Sau hai vòng thi khu vực phía Bắc và phía Nam, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 7 đội thi, gồm: Học viện An ninh nhân dân (T01), Học viện Cảnh sát nhân dân (T02), Học viện Chính trị CAND (T03), Đại học Cảnh sát nhân dân (T05), Đại học Phòng cháy chữa cháy (T06) - cơ sở phía Nam, Cao đẳng An ninh nhân dân I (T08) - cơ sở phía Nam, Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (T07).

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh - Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an chia sẻ: “Cuộc thi đã tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học viên các học viện, trường CAND có dịp tìm hiểu sâu hơn các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Qua đó, tìm kiếm các sáng kiến hay trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, học viên Công an về bảo vệ môi trường, đặc biệt là phòng chống rác thải nhựa - một vấn nạn môi trường toàn cầu hiện nay”.

Theo Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh - Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an, nhiều tiểu phẩm đến từ các đội thi đã gây xúc động mạnh, phản ánh sự hi sinh, mất mát, tinh thần "ở đâu nguy cấp ở đó có Công an", tinh thần quả cảm, xả thân quên mình của cán bộ, chiến sĩ trong 'cuộc chiến' với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đã để lại những cảm xúc rất tích cực và đẹp đẽ trong lòng người xem.

Trước đó, các đội thi đã trải qua 3 phần thi, bao gồm phần thi trả lời câu hỏi kiến thức pháp luật, hiểu biết về môi trường; phần thi thuyết trình về ý tưởng, giải pháp về bảo vệ môi trường và phần thi tiểu phẩm tập trung vào các vấn đề môi trường cấp thiết của toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

Nhiều phần trình bày được thể hiện tại cuộc thi như: “Thực hiện tốt 3R, kiến thiết thế giới xanh” của đội thi Đại học CSND; hay mô hình “Ngôi nhà xanh phòng, chống rác thải nhựa” của Học viện Chính trị CAND… Phần thi thuyết trình “Yêu môi trường” của học viên Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND mang đến ý tưởng giải pháp hoàn toàn mới về bảo vệ môi trường, đó là thành lập trang web “Thanh niên yêu môi trường”, với mong muốn các bạn đoàn viên, thanh niên chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Còn phần thi của Đại học Phòng cháy chữa cháy đưa ra thực tế đang xảy ra trong cuộc sống, là hàng ngày có một lượng pin đã qua sử dụng của các hộ gia đình thải ra môi trường. Chỉ 1 cục pin vứt bừa bãi có thể gây ô nhiễm cho 1m3 đất và 500l nước trong 50 năm. Thu gom và vận chuyển pin đến nơi xử lý là ý tưởng được các đoàn viên của Đại học Phòng cháy chữa cháy thực hiện bằng hành động cụ thể, nhằm góp phần bảo vệ môi trường xanh…

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về đội thi đến từ Học viện Cảnh sát nhân dân; giải Nhì thuộc về đội thi đến từ Học viện An ninh nhân dân và Cao đẳng An ninh nhân dân 1. Đại học Phòng cháy chữa cháy - cơ sở phía Nam và Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân giành giải Ba.