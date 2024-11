'Bóng hồng' trường Kinh tế giành giải Nhất thi nghiên cứu khoa học

TPO - Nữ sinh Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội (VNU) - Lê Huyền Trang có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học nổi bật. Vừa qua, cô vinh dự được đại diện cho các sinh viên tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm tại chương trình "Gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu toàn quốc".

Nữ sinh Lê Huyền Trang (SN 2003) - Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội (VNU) vừa đoạt giải Nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên cấp VNU năm 2024.

Định hướng nghiên cứu của Trang tập trung vào kinh tế phát triển bền vững. Nữ sinh tin rằng đây là chìa khóa để giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường và bất bình đẳng xã hội. "Phát triển bền vững không chỉ đảm bảo tăng trưởng kinh tế mà còn bảo vệ nguồn lực cho các thế hệ tương lai, hướng đến một xã hội công bằng và thịnh vượng hơn", Trang nói.

Trong suốt quá trình viết bài báo quốc tế, Huyền Trang đã học được nhiều kỹ năng tìm kiếm tài liệu tham khảo, thuyết minh, tổng hợp thông tin, đi khảo sát thực địa, quản lý thời gian và làm việc nhóm. Những kỹ năng này không chỉ giúp cô bạn hoàn thiện quá trình viết báo mà còn trở thành nền tảng vững chắc cho sự nghiệp nghiên cứu và học thuật sau này. Theo Trang, câu nói “Hạnh phúc không nằm ở đích đến, mà là trên hành trình ta đi” đã thực sự đúng với quãng thời gian 6 tháng cô tham gia vào nghiên cứu khoa học.

"Mỗi ngày, em đều nỗ lực không ngừng cùng các cộng sự, cùng nhau vượt qua những thử thách, từng bước tiến đến mục tiêu chung. Thành quả cuối cùng, chúng em đã xuất sắc đạt được một công trình quốc tế được đăng tải trên tạp chí uy tín "Multidisciplinary Science Journal" (SCOPUS) với đề tài: "Quantifying sustainability: A sectoral and farm-level indicator system for sustainable aquaculture in Quang Ninh province (Vietnam)" (Định lượng tính bền vững: Hệ thống chỉ báo cấp ngành và cấp trang trại cho nuôi trồng thủy sản bền vững ở tỉnh Quảng Ninh - PV)", Trang cho biết.

Với Trang, nhan sắc là một lợi thế, nhưng vẻ đẹp tri thức luôn là mục tiêu mà cô bạn hướng đến. Nữ sinh muốn dùng kiến thức và tư duy của mình để tạo ra những đóng góp lâu dài, thay vì chỉ dựa vào hình ảnh bề ngoài.

Nữ sinh 10x chia sẻ: "Nghiên cứu khoa học đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình học tập và giúp Trang phát triển kiến thức chuyên sâu thông qua việc tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ, phân tích dữ liệu thực tiễn và áp dụng lý thuyết vào thực tế".

Trong tương lai, nữ sinh mong muốn trở thành một giảng viên đại học để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Cô cũng hy vọng những đóng góp từ công việc giảng dạy và nghiên cứu sẽ mang lại giá trị thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững về kinh tế và xã hội cho đất nước.

Thành tích nổi bật của Lê Huyền Trang: - Giải Nhất cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp VNU năm học 2023 - 2024; - Giải Nhất cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường năm học 2023 - 2024; - Giải Nhất cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa Kinh tế phát triển năm học 2023 -2024; - Đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trường, cấp VNU năm 2023 - 2024 - Đồng tác giả bài báo quốc tế đăng trên tạp chí Q4; - Đạt học bổng “Sinh viên trí tuệ” của Trường; - Chủ nhiệm dự án thiện nguyện “Dạy tiếng anh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Phật tích Bắc Ninh”; - Đạt giải Á quân cuộc thi VNU Innovation Start-up 2022; - Hoa khôi Khoa Kinh tế phát triển năm 2021.