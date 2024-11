Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân tình nguyện mùa Đông 2024 ở Nghệ An

TPO - Tại Lễ ra quân chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2024 và Xuân tình nguyện năm 2025, Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà, công trình thanh niên có ý nghĩa với giá trị hơn 1 tỷ đồng đến người dân trên địa bàn huyện Quế Phong.

Ngày 26/11, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Lễ ra quân Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2024 và Xuân tình nguyện năm 2025 tại Trường Tiểu học Tiền Phong 1 (xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Tháng 11 hàng năm, chương trình Mùa đông ấm, Xuân tình nguyện lại được các cấp bộ Đoàn, Hội trên cả nước triển khai. Trong đó, thanh niên Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh. Hoạt động này trở thành một nét đẹp mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ, thể hiện tinh thần tình nguyện, cống hiến vì cuộc sống cộng đồng, để lại những tình cảm sâu đậm trong lòng đồng bào và nhân dân.

Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2024 và Xuân tình nguyện năm 2025 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai từ tháng 11/2024 đến tháng 2/2025. Chương trình sẽ bám sát vào 4 mũi nhọn, bao gồm: "Vì sức khỏe cộng đồng", "Đông ấm cho em", "Đồng hành cùng nông dân" và “Các hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ, chăm lo Tết cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn”.

Phát biểu tại lễ ra quân, chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên thanh niên trong toàn tỉnh phát huy trí tuệ, khát vọng cống hiến, tinh thần xung kích tình nguyện để thực hiện tốt các nội dung trong chương trình bằng những việc làm, hành động cụ thể, khoa học, sáng tạo, hiệu quả. Bên cạnh đó cần căn cứ vào đặc thù của từng địa phương, nhu cầu, lợi ích chính đáng của người dân để các hoạt động đi vào chiều sâu. Điều quan trọng là cần đảm bảo an toàn trong các hoạt động tình nguyện, lấy hiệu quả hoạt động để làm thước đo đánh giá phong trào.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An nhấn mạnh, mùa đông ấm, xuân tình nguyện là dịp cả cộng đồng gắn kết để không bỏ ai lại phía sau nên đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương; huy động mọi nguồn lực xã hội, kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, các cá nhân cùng tham gia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, từ đó bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Tại lễ ra quân, Ban tổ chức đã trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt trên địa bàn xã Tiền Phong; Trao tặng 110 túi an sinh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã hỗ trợ xây dựng 1 sân chơi cho thanh thiếu nhi với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, T.Ư Đoàn và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phối hợp triển khai công trình “Phòng tin học cho em” tại Trường Tiểu học Tiền Phong 1 và Trường THCS Kim Sơn (huyện Quế Phong) với tổng trị giá 500 triệu đồng.

Nhằm hỗ trợ đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN tỉnh quyết định hỗ trợ nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia Giải quyết việc làm của T.Ư Đoàn cho 2 mô hình thanh niên phát triển kinh tế tại huyện Quế Phong, với số tiền 100 triệu đồng mỗi mô hình.

Để chia sẻ với những khó khăn trong công tác giảng dạy, giáo dục Tiếng Anh cho học sinh của Trường tiểu học Tiền phong 1, Đoàn khối các cơ quan Tỉnh Nghệ An đã kêu gọi miễn phí 1 năm sử dụng ứng dụng hỗ trợ Giáo viên giảng dạy tiếng Anh (Dự án thuộc Công ty iSMART, Tập đoàn Giáo dục Equest) với trị giá 100 triệu đồng.

Tại chương trình, Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An cũng đã trao tặng 300 chiếc áo ấm cho các em học sinh Trường tiểu học Tiền Phong. Đoàn Thanh niên Ngân hàng Agribank tỉnh Nghệ An trao tặng 50 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho người dân xã Tiền Phong. Tổng giá trị các nguồn lực hỗ trợ tại chương trình là hơn 1 tỷ đồng.