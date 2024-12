Rộn ràng khúc quân hành thời đại của tuổi trẻ Quân đội

Tối 6/12, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Khúc quân hành thời đại”; tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; tuyên dương 80 cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong Quân đội.

Tham dự chương trình có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Vũ Trọng Kim; Trung tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn.

Cùng dự có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải trong hai cuộc thi và cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, nhấn mạnh, trải qua các giai đoạn cách mạng, cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội, sự phát triển của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị nói chung, tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong Quân đội nói riêng, luôn được Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục cho thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, rèn luyện ý chí tiến công.

Phát huy tốt vai trò xung kích “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Quân đội đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đạp bằng mọi chông gai, thử thách, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc trước đây.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, tuổi trẻ Quân đội tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, lao động sản xuất, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Đặc biệt, trong phòng chống thiên tai, bão lũ và đại dịch COVID-19, thanh niên Quân đội luôn xung kích, đi đầu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, cùng quân - dân cả nước chiến thắng thiên tai, dịch bệnh; không ít người đã lập công xuất sắc, anh dũng hy sinh vì bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm ngời sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Cho biết với những thành tích đạt được, từ năm 2017 đến nay, đã có gần 3.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên Quân đội được khen thưởng, Trung tướng Lê Quang Minh khẳng định: “Có thể thấy rằng trên tất cả các lĩnh vực, các hoạt động của Quân đội đều in đậm những dấu ấn đóng góp của thanh niên và càng ở những nơi khó khăn, gian khổ thì càng có nhiều sự cống hiến của tuổi trẻ Quân đội”.

Cũng theo Trung tướng Lê Quang Minh, thời gian qua, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Quân đội nói riêng đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua, giáo dục truyền thống, xây dựng các công trình phúc lợi, đền ơn đáp nghĩa… Trong đó, hai cuộc thi tìm hiểu là một trong những điểm nhấn nổi bật.

Theo đó, tuy thời gian triển khai không dài, song hai cuộc thi có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và đoàn viên thanh niên trong cả nước tham gia với số lượng hơn 2 triệu lượt tương tác trực tuyến và hơn 7 triệu bài dự thi có chất lượng tốt, nhiều bài viết phản ảnh sâu sắc truyền thống 80 năm QĐND Việt Nam anh hùng và truyền thống 80 năm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, có 117 tác phẩm đoạt giải, gồm 2 giải Đặc biệt, 8 giải A, 15 giải B, 35 giải C và 57 giải Khuyến khích. Cuộc thi 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, có 5 giải A, 10 giải B, 25 giải C và 40 giải Khuyến khích. Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho các tác phẩm đoạt giải C trở lên.