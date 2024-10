Tuổi trẻ Quân đội và tỉnh Hải Dương lan tỏa nét đẹp văn hóa giao thông

Ngày hội do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 3, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn Hải Dương tổ chức.

Tham dự chương trình có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, Trung ương Đoàn, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, UBND tỉnh Hải Dương… cùng hơn 600 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Đại tá Trần Viết Năng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội (Trưởng ban Tổ chức chương trình), cho biết, việc xây dựng văn hoá giao thông nhằm nâng cao ý thức, thay đổi hành vi và tạo nên thói quen ứng xử có văn hoá, đúng pháp luật như một chuẩn mực đạo đức truyền thống, biểu hiện văn minh của mọi người nhằm bảo đảm trật tự và an toàn khi tham gia giao thông.

Trong Quân đội, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Quân đội đã phát động Cuộc vận động “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như sinh hoạt chính trị, thi tìm hiểu, diễn đàn, tọa đàm, sân khấu hóa; thường xuyên phối hợp với các tổ chức, lực lượng ngoài Quân đội tổ chức tuyên truyền, giáo dục và triển khai các hoạt động xung kích trong xây dựng văn hóa giao thông và bảo đảm an toàn giao thông.

Đặc biệt, tổ chức Đoàn các cấp trong toàn quân đã đưa việc chấp hành Luật giao thông của cán bộ, ĐVTN thành một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng của tổ chức và cá nhân.

Nhờ đó, số vụ tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). Tính từ đầu năm 2024 đến nay, toàn quân xảy ra 84 vụ tai nạn giao thông, làm chết 64 người (28 người trong Quân đội), bị thương 65 người; so với cùng kỳ năm 2023 giảm 30 vụ, giảm 26 người chết, giảm 6 người bị thương.

“Những việc làm đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, ĐVTN và nhân dân về an toàn giao thông và văn hóa giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong toàn quốc nói chung và Quân đội nói riêng; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo sự ổn định và phát triển chung của toàn xã hội”, Đại tá Trần Viết Năng nói.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến rõ nét về hành vi ứng xử trong quá trình tham gia giao thông của tuổi trẻ Quân đội, Đại tá Trần Viết Năng yêu cầu mỗi cán bộ Đoàn, ĐVTN phải tự giác học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước và các quy định về an toàn giao thông.

“Luôn giữ đúng lễ tiết tác phong quân nhân, ứng xử có văn hóa trong mọi tình huống giao thông; đề cao trách nhiệm làm gương, vận động mọi người tham gia giao thông có văn hóa và phải xác định đó là một trong những chuẩn mực đạo đức của người thanh niên thời đại Hồ Chí Minh. Đồng thời, mỗi cán bộ, ĐVTN là một tuyên truyền viên có trách nhiệm, chủ động, tích cực tuyên truyền về văn hóa giao thông”, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội nhấn mạnh.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2024, cả nước xảy ra gần 18 nghìn vụ mất an toàn giao thông, làm chết hơn 8.000 người, bị thương hơn 13 nghìn người. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 813 người chết (tương ứng giảm 9,28%), nhưng tăng 1.506 vụ (9,22%) và tăng 2.413 người bị thương (21,99%). Các vụ tai nạn giao thông hầu hết xảy ra trên đường bộ.