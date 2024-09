Ngày hội thanh niên Lạng Sơn với văn hóa giao thông

TPO - Sáng 23/9, tại Trường THPT Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Tỉnh Đoàn- Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với ban ngành địa phương tổ chức “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông và Diễn đàn thanh niên với văn hóa giao thông năm 2024.

Theo báo cáo, tình hình an toàn giao thông tại tỉnh Lạng Sơn những năm qua vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, các vụ tai nạn giao thông có tỉ lệ gia tăng. Đặc biệt, trong đối tượng đoàn viên, thanh niên vẫn còn rất nhiều trường hợp cố tình vi phạm luật an toàn giao thông như: lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ, đi sai phần đường, làn đường, điều khiển xe moto, xe gắn máy khi đã sử dụng rượu, bia. Những điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vô cùng lớn.

Bên cạnh đó, trong xu thế hội nhập và phát triển để đáp ứng yêu cầu của xã hội thì hệ thống giao thông cùng các phương tiện giao thông ngày một tăng lên. Chính vì vậy, mỗi đoàn viên thanh niên cần phải hiểu biết luật giao thông và có ý thức thực hiện nghiêm túc những quy định khi tham gia giao thông để hạn chế thấp nhất sự rủi ro, đảm bảo sự bình yên, hạnh phúc của mỗi người, mỗi nhà.

Chị Lê Thùy Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn nhấn mạnh: Năm 2024 với chủ đề: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục của Đoàn và các tổ chức của thanh niên do Đoàn làm nòng cốt. Đổi mới phương thức tập hợp, vận động thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề xã hội lĩnh vực giao thông. Giảm thiểu đến mức tối đa tình trạng ùn tắc giao thông và số lượng các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ sử dụng rượu, bia, chất ma túy khi tham gia giao thông; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; Nâng cao nếp sống văn hóa của thanh thiếu nhi khi tham gia giao thông góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông.

“Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” tập trung vào những hành động cụ thể, thiết thực và mỗi đoàn viên thanh niên trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và có những hành vi đẹp, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, từng bước xây dựng xã hội giao thông thân thiện, đầy tình người và không có tai nạn”, chị Lê Thùy Dung chia sẻ.

Tại chương trình, các diễn giả và đoàn viên thanh niên cùng trao đổi, chia sẻ những kiến thức an toàn khi tham gia giao thông, giải đáp những tình huống an toàn giao thông. Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn có những phần quà động viên, chia sẻ với những bạn đoàn viên thanh niên, học sinh đã từng bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông. Huyện đoàn Chi Lăng tổ chức diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông và trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Thanh niên với văn hóa giao thông”.