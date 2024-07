Sôi nổi ngày hội thanh niên Thừa Thiên-Huế với văn hóa giao thông

TPO - Ngày hội do Tỉnh Đoàn, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) phối hợp tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về ý thức chấp hành Luật giao thông trong đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Ngày 16/7, Tỉnh Đoàn, Phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế và Honda Lộc Thịnh (Huế) tổ chức Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2024 tại huyện Phong Điền, TT-Huế; thu hút hơn 400 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) của các địa phương tham gia.

Ngày hội đã diễn ra các hoạt động hưởng ứng sôi nổi, ý nghĩa như tặng quà cho các ĐVTN bị tai nạn giao thông, ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông trên tuyến đường trung tâm huyện Phong Điền, tập huấn tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn cho ĐVTN.

Tại ngày hội, chị Hoàng Thị Thùy Linh - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh Đoàn TT-Huế, kêu gọi ĐVTN hãy phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông; tập trung vào những hành động cụ thể, thiết thực như không uống rượu bia khi tham gia giao thông, tuân thủ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, không tham gia đua xe trái phép, đi đúng làn đường, phần đường.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn TT-Huế còn bày tỏ mong muốn mỗi ĐVTN luôn là những tuyên truyền viên tích cực vận động thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và có những hành vi đẹp, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, từng bước xây dựng xã hội giao thông thân thiện, đầy tình người và không có tai nạn.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội cần tổ chức tốt hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, với các nội dung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên; triển khai có hiệu quả cuộc vận động thanh niên với văn hoá giao thông trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tổ chức tuyên dương các điển hình thanh thiếu nhi có thành tích trong tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra hội thi tìm hiểu pháp luật về giao thông, ứng dụng công nghệ đảm bảo an toàn giao thông trong ĐVTN năm 2024, với giải nhất thuộc về Đoàn xã Phong An (huyện Phong Điền).