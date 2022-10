Sôi nổi thi Rung chuông vàng tìm hiểu về văn hóa giao thông

TPO - Tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Nam Đông, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn TT-Huế đã tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2022.

Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” tỉnh TT-Huế năm 2022 diễn ra với nhiều chương trình, nội dung sôi nổi, hấp dẫn, thiết thực, thu hút hàng trăm đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), học sinh trên địa bàn tham gia.

Đây là hoạt động thường niên nhằm nâng cao nhận thức của ĐVTN trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, thái độ và hành vi của ĐVTN khi tham gia giao thông; nghiêm túc chấp hành pháp luật, góp phần hạn chế tai nạn giao thông và vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tại ngày hội, anh Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh TT-Huế, bày tỏ mong muốn, ĐVTN sẽ là những người đi đầu trong chấp hành, thực thi pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông và vận động gia đình, bạn bè chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông; hạn chế thấp nhất tai nạn ô tô, xe máy.

Dịp này, chương trình đã dành trao 14 suất quà cho các ĐVTN hoặc người thân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức ký cam kết hưởng ứng vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện tham gia ứng cứu tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Nam Đông.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra các hoạt động ý nghĩa như tổ chức diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông trên tuyến đường trung tâm thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông; tổ chức thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ trong ĐVTN.