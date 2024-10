Tuyên truyền măng non xứ Lạng với công tác phòng chống tệ nạn xã hội

TPO - Trong hai ngày (25 và 26/10), tại thành phố Lạng Sơn diễn ra Liên hoan Đội tuyên truyền măng non “Thiếu nhi với An toàn giao thông và phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích; phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em” năm 2024 do Tỉnh Đoàn- Hội đồng Đội tỉnh Lạng Sơn tổ chức.

Liên hoan tuyên truyền với nhiều nội dung, hoạt động ý nghĩa. 110 thí sinh trong các đội tuyên truyền măng non tại 11 huyện, thành phố trên địa bàn được tìm hiểu các kiến thức, thông tin thông qua hình thức sân khấu hóa. Trải qua 2 phần thi: Thi tìm hiểu kiến thức và thi tài năng, các đội thi đã thể hiện đúng, đủ nội dung và cách thức thể hiện đa dạng, phong phú.

Chị Lê Thùy Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lạng Sơn cho biết: Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về An toàn giao thông, về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhiều mô hình hoạt động, các Câu lạc bộ, các Đội tuyên truyền măng non được các cơ sở Đội trên địa bàn được thành lập và duy trì hiệu quả, góp phần cung cấp thêm các thông tin, kiến thức và kỹ năng, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền măng non trong cộng đồng.

“Liên hoan Đội tuyên truyền măng non “Thiếu nhi với An toàn giao thông và phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích; phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em” năm 2024 là sân chơi có ý nghĩa thiết thực, trang bị cho các em thiếu nhi, đội viên kiến thức, kỹ năng khi tham gia giao thông và ứng xử với các tình huống giao thông thường gặp trong cuộc sống cũng như cung cấp thêm các kiến thức về phòng, tránh tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em giúp các em có được những kỹ năng cần thiết để có cách phù hợp bảo vệ chính bản thân mình và người thân xung quanh”, chị Lê Thùy Dung nhấn mạnh.

Sau hai ngày tranh tài, Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba cùng các giải chuyên đề cho các tập thể, cá nhân thể hiện xuất sắc các phần thi, xứng đáng là những tuyên truyền viên măng non trong công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích; phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em” năm 2024. Trong đó, đội tuyên truyền măng non huyện Tràng Định đoạt giải xuất sắc, giải nhất thuộc về đội măng non huyện Văn Lãng...

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng các thí sinh những phần quà thiết thực, ý nghĩa, động viên tinh thần cho tất cả các em thiếu niên xứ Lạng tham gia Liên hoan đội tuyên truyền măng non lần này.