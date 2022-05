Ngày hội thanh niên Lạng Sơn với văn hóa giao thông năm 2022

TPO - Sáng 13/5, tại Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2022” với sự tham gia của đông đảo thanh niên, học sinh các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Chị Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới, đa phần là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng sâu, vùng xa nên trình độ, học thức về văn hóa, xã hội còn hạn chế. Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong ĐVTN, thiếu niên; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên trong việc tham gia giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”.

Tại ngày hội, các ĐVTN được xem phim đoạt giải Nhất cuộc thi “Phim ngắn tuyên truyền ATGT năm 2021”, Giao lưu với gia đình có thân nhân bị tai nạn giao thông; Chia sẻ kỹ năng lái xe an toàn; Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn; Thay dầu máy miễn phí và Diễu hành tuyên truyền An toàn giao thông trên các trục đường chính ở thành phố Lạng Sơn.

Nhân dịp này, 10 gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông và 10 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được trao tặng phần quà, hỗ trợ của Tỉnh Đoàn Lạng Sơn và các nhà tài trợ.