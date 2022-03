Tuổi trẻ chung tay vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông

TPO - Ngày 28/3, tại tỉnh Vĩnh Phúc, T.Ư Đoàn phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2022, với chủ đề “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, nhiều hoạt động của tuổi trẻ cả nước hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2022: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn; tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Vận động thanh niên nâng cao văn hóa tham gia giao thông; thành lập, duy trì và tăng cường các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nhân rộng các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Bến đò ngang an toàn”, “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”; tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý giao thông; tuyên dương các điển hình thanh thiếu nhi có thành tích trong tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

T.Ư Đoàn sẽ phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia triển khai các chương trình lớn như Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, Diễn đàn “Thanh niên với văn hóa giao thông”, Hội nghị “Lãnh đạo trẻ với an toàn giao thông”, Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Ngay sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc đã diễu hành cổ động, tuyên truyền về an toàn giao thông; tham gia tọa đàm “Rượu, bia và tai nạn giao thông”; tập huấn kỹ thuật lái xe khoa học, an toàn; tham gia triển lãm kiến thức pháp luật về an toàn giao thông; thăm, trao quà tặng các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông…

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn tặng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Cũng trong chương trình, Ban Tổ chức đã đi thăm, tặng quà nạn nhân tai nạn giao thông.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Guốc gia cho biết, trong số các vụ tai nạn giao thông, có tới gần 30% liên quan đến người từ 18-27 tuổi và có xu hướng gia tăng, nhất là ở vùng nông thôn. Gần đây, tại các tỉnh Gia Lai, Thanh Hóa liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến thanh niên điều khiển xe máy. Các đối tượng trong độ tuổi thanh niên tụ tập cổ vũ, tham gia đua xe trái phép chiếm tỷ lệ cao. Tình trạng thanh niên điều khiển xe cơ giới có nồng độ cồn trong máu, hơi thở tăng cao…