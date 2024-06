Đoàn viên, thanh niên thổi cơm, nấu chè ‘tiếp sức’ thí sinh

TPO - Bên cạnh tổ chức các đội hình tiếp sức mùa thi chốt trực tại 37 điểm thi, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nhiều địa phương, đơn vị tại Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) còn chung tay thực hiện những hình thức đa dạng hỗ trợ, động viên sĩ tử, giúp các em thoải mái, tự tin tập trung làm bài thi và xử lý những tình huống phát sinh.

Trong các ngày diễn ra thi tốt nghiệp THPT, Huyện Đoàn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo và Hội Chữ thập đỏ huyện A Lưới (TT-Huế) tổ chức nấu hàng trăm suất cơm đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ miễn phí cho các sĩ tử trên địa bàn tham gia kỳ thi và người nhà.

Anh Trần Toàn - Bí thư Huyện Đoàn A Lưới, cho biết, tiếp sức mùa thi được tổ chức Đoàn, lực lượng ĐVTN trên địa bàn phối hợp với các đơn vị, cơ quan thực hiện thường xuyên mỗi dịp diễn ra thi tốt nghiệp THPT, giúp các em có thời gian thoải mái tập trung cho thi cử, đảm bảo đi lại, ăn uống an toàn. Ngoài hỗ trợ bữa ăn, Huyện Đoàn còn tổ chức các đội hình xe ôm “0 đồng”, giúp đưa đón thí sinh nơi xa không có phương tiện đi lại đến điểm thi thuận lợi.

Tại Trường THPT Phú Lộc (huyện Phú Lộc), hàng trăm suất chè đậu đỏ đã được nhà trường, phụ huynh cung cấp chu đáo cho thí sinh, nhằm động viên, cũng như là lời chúc may mắn đến các em khi thi tốt nghiệp THPT năm nay. Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Hiệu trưởng Trường THPT Phú Lộc, cho biết, hoạt động tiếp sức này đã được nhà trường duy trì qua 8 kỳ thi THPT, được phụ huynh, học sinh đồng tình và vui vẻ đón nhận, với thông điệp “Cố gắng bình tĩnh hoàn thành tốt bài thi của mình, bố mẹ, thầy cô luôn đồng hành cùng các em!”.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, lực lượng ĐVTN thuộc các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn cũng có nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi thiết thực, như bố trí nhân lực bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ tại các khu vực diễn ra kỳ thi.

Đồng thời, phối hợp với các điểm thi, tổ chức Đoàn địa phương tiếp sức nước uống, sữa, bánh ngọt, sẵn sàng hỗ trợ phụ huynh, học sinh khi cần thiết. Đáng chú ý, lực lượng CSGT Công an huyện Phú Vang đã kịp thời dùng xe đặc chủng chở một trường hợp nữ sinh bị hỏng xe đạp khi đi thi, đưa đến điểm thi Trường THPT Vinh Xuân kịp giờ làm bài.

Dịp này, lãnh đạo Tỉnh Đoàn TT-Huế đã thăm, tặng quà, động viên 4 đội hình Tiếp sức mùa thi đang làm nhiệm vụ tại TP. Huế, huyện Phú Vang, A Lưới; hỗ trợ mỗi đội hình tình nguyện 1 triệu đồng, cùng 420 thùng sữa cho thí sinh tất cả các điểm thi.