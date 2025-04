Bản tin 8H: Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự cấp cao

TPO - Đại tá Nguyễn Công Khuê giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn. Đại tá Hứa Chiến Thắng được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 3.

Ngày 8/4, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn. Theo Quyết định số 68 ngày 25/3/2025 của Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Công Khuê, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 3, được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn. Đại tá Hứa Chiến Thắng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn, được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 3. Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Công Khuê đã thông qua biên bản bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 3 cho Đại tá Hứa Chiến Thắng.

Ngày 8/4, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông được phát hiện tử vong dưới cầu Bình Lợi. Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một thanh niên leo qua lan can cầu Bình Lợi (phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức), nhảy xuống sông Sài Gòn. Người dân thấy vậy xuống dưới trụ cầu Bình Lợi để tiếp tục tìm kiếm thì bất ngờ phát hiện một thi thể trong tư thế treo cổ, đang phân hủy, bốc mùi hôi thối. Bước đầu xác định người đàn ông tử vong từ 4-5 ngày trước, khoảng 30-35 tuổi. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thanh niên nhảy cầu mất tích. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được căn cước công dân tên N.N.H (28 tuổi, quê tỉnh Phú Yên).

Khoảng cuối giờ chiều 8/4, tại sân trường Tiểu học Các Sơn B (xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) xảy ra vụ cháy ô tô. Theo một lãnh đạo thị xã Nghi Sơn, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe 5 chỗ của nữ hiệu trưởng Trường Tiểu học Các Sơn B vừa rửa xong, được đưa vào khu vực để xe có mái tôn phía sau dãy nhà hai tầng. Khi vừa đỗ xe được vài phút, nữ hiệu trưởng phát hiện đầu xe bị chập cháy. Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe, kèm theo nhiều tiếng nổ. Khoảng một giờ sau, vụ hỏa hoạn được dập tắt. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị thiêu rụi. Vụ cháy không gây thương tích cho học sinh cũng không làm thiệt hại tài sản khác của nhà trường.

Ngày 8/4, UBND quận An Dương (TP. Hải Phòng) có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hải Phòng báo cáo về việc giải quyết phản ánh của một phụ huynh có con đang theo học ở Trường Mầm non Ngôi nhà Ong xinh (phường An Đồng, quận An Dương). Trước đó, ngày 4/4, tài khoản Facebook của phụ huynh P.T.T.H. phản ánh cô giáo Đ.K.C. (giáo viên lớp Nhà trẻ 1) thực hiện kiểm tra bộ phận sinh dục học sinh trong phòng sinh hoạt chung, khi có mặt các trẻ khác trong lớp. Qua xác minh, vào 16h15 ngày 28/3, giáo viên Đ.K.C. thực hiện kiểm tra vùng kín của cháu Z.F.S. (36 tháng tuổi) trong phòng sinh hoạt chung. Ngày 2/4, Công ty Cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids - Chi nhánh Grand Tower (chủ đầu tư) ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên Đ.K.C.

Ngày 9/4, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng có sương mù, trời lạnh, đến trưa và chiều hửng nắng. Thời tiết nồm ẩm ở miền Bắc còn kéo dài đến ngày 11/4. Theo dự báo, khoảng ngày 12/4, bộ phận không khí lạnh được tăng cường trở lại, khu vực miền Bắc sẽ giảm hiện tượng nồm ẩm. Ngày 9-10/4, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng, riêng Đông Nam Bộ nắng nóng. Từ ngày 11/4, nhiệt độ ở Nam Bộ giảm dần, kết thúc đợt nắng nóng.

Chiều 8/4, tại Tổng cục II, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II. Thực hiện Quyết định số 626 ngày 17/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Đức Lợi giữ chức Chính ủy Tổng cục II; Quyết định số 3588 ngày 19/3/2025 của Quân ủy Trung ương về việc chuẩn y Thiếu tướng Nguyễn Đức Lợi, Đảng ủy viên, Chính ủy Tổng cục II tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chỉ đạo Điệp báo giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng cục II nhiệm kỳ 2020-2025. Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II.