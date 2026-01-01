Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công an Đắk Lắk thần tốc dựng nhà cho người dân

Huỳnh Thủy
TPO - Những ngày này, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đang chạy đua với thời gian để dựng lại những mái nhà bị tàn phá sau đợt mưa lũ lịch sử.

Lực lượng công an Đắk Lắk tham gia dựng nhà cho người dân vùng lũ.

Sau thiên tai, hàng trăm hộ dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk rơi vào cảnh trắng tay khi nhà cửa bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn.

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, công an Đắk Lắk đã khẩn trương triển khai Chiến dịch Quang Trung thần tốc, huy động tối đa lực lượng, hỗ trợ người dân xây nhà, tái thiết cuộc sống.

tp-6.jpg
Lực lượng công an xây nhà cho bà con.

Theo thống kê, trong tổng số hơn 600 căn nhà được xây dựng mới trên toàn tỉnh, lực lượng công an tỉnh trực tiếp đảm nhận thi công 200 căn.

Để bảo đảm tiến độ, đơn vị đã điều động cán bộ, chiến sĩ từ nhiều đơn vị, trong đó có lực lượng từ khu vực phía Đông, tăng cường chi viện cho các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề.

tp-9.jpg
Lực lượng công an được tăng cường xuống cơ sở giúp xây nhà cho người dân.

Trao đổi với phóng viên, thượng tá Nguyễn Chí Thi - Trưởng Công an phường Tuy Hòa - cho biết Chiến dịch Quang Trung thần tốc được triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, không quản khó khăn, thời tiết khắc nghiệt.

"Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là giúp bà con sớm có mái nhà kiên cố, ổn định cuộc sống sau thiên tai”, thượng tá Thi nhấn mạnh.

tp-10.jpg
Thượng tá Nguyễn Chí Thi - Trưởng Công an phường Tuy Hòa - động viên lực lượng

Tại khu phố Tuy Phước, phường Tuy Hòa, ông Lê Nỹ xúc động chia sẻ: “Sau cơn lũ lịch sử, gia đình tôi gần như mất trắng, nhà cửa bị cuốn trôi hoàn toàn. Nhờ các cán bộ, chiến sĩ công an đến hỗ trợ dựng lại mái nhà. Gia đình tôi thật sự biết ơn”.

Theo ông Nguyễn Công Thành - Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa, qua rà soát sau lũ, trên địa bàn có 12 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, buộc phải xây dựng mới. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, toàn bộ số nhà này được giao cho lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đảm nhiệm, trong đó công an phường Tuy Hòa trực tiếp tham gia triển khai.

tp-4.jpg
Ông Nguyễn Công Thành - Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa - động viên chiến sĩ công an.

Ông Nguyễn Công Thành nói về phía chính quyền địa đã chủ động phối hợp rà soát nguồn gốc đất, hoàn tất thủ tục pháp lý, bàn giao mặt bằng sạch cho lực lượng thi công, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thi công.

Những mái nhà mới dần hình thành không chỉ giúp người dân sớm an cư sau thiên tai, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và nghĩa tình của lực lượng công an nhân dân trong hành trình đồng hành cùng nhân dân vượt qua khó khăn, hướng tới cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn.

Huỳnh Thủy
