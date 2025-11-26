Giữa tâm lũ vẫn ấm lòng câu chuyện Công an Đắk Lắk kịp cứu dân bị rắn độc cắn

TPO - Giữa dòng nước lũ lạnh ngắt, hình ảnh cán bộ công an dầm mình trong mưa gió, kịp thời sơ cứu và đưa một phụ nữ bị rắn độc cắn ra khỏi vùng nguy hiểm đã trở thành câu chuyện ấm lòng ở "rốn lũ" Hòa Xuân (Đắk Lắk) những ngày này.

Video cứu người phụ nữ bị rắn độc cắn trong trận lũ. Nguồn: Lê Thượng Tiến

Ngày 26/11, nước đã rút khỏi Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk), nhưng những tổn thất do thiên tai để lại vẫn hiện hữu, trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân nơi đây và nhiều xã phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Giữa đau thương chồng chất, vẫn sáng lên những câu chuyện cảm động về tình người, về tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám địa bàn hỗ trợ nhân dân.

Một trong những câu chuyện mà người dân ở rốn lũ này thường hay nhắc lại là hành động kịp thời cứu sống một phụ nữ bị rắn độc cắn của thiếu tá Võ Đình Khôi - Tổ trưởng Tổ An ninh Công an xã Hòa Xuân.

Thiếu tá Võ Đình Khôi - Tổ trưởng Tổ An ninh Công an xã Hòa Xuân.

Xác nhận lại với phóng viên báo Tiền Phong về việc này, thiếu tá Khôi cho biết từ ngày 19/11, khi nước lũ bắt đầu dâng, anh và đồng đội đã phối hợp với các lực lượng khẩn trương sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, nước tràn qua Quốc lộ 1A, chia cắt nhiều vị trí trong xã, khiến công tác cứu hộ gặp vô vàn khó khăn, thậm chí có lúc một số tổ công tác bị mất liên lạc. Dẫu vậy, anh và đồng đội vẫn tìm mọi cách đưa người dân đến nơi an toàn.

Sáng 20/11, lũ lên nhanh và chảy xiết, nhiều thôn bị ngập hoàn toàn. Địa hình phức tạp, phương tiện hư hỏng khiến việc tiếp cận các khu vực bị cô lập trở thành thách thức lớn.

Đến ngày 22/11, công tác ứng cứu nhận được sự hỗ trợ thêm từ nhiều đơn vị, trong đó có đoàn thiện nguyện từ TP Hồ Chí Minh mang theo ca nô chuyên dụng. Là người nắm rõ địa bàn, thiếu tá Khôi trực tiếp tham gia cùng đoàn để tiếp cận những nơi ngập sâu.

Trong lúc di chuyển cứu trợ, đoàn nghe tiếng kêu cứu từ nhà một người đàn ông lớn tuổi. Khi tiếp cận, mọi người mới biết vợ ông vừa bị rắn độc cắn, tình trạng hết sức nguy kịch. Ngay lập tức, anh Khôi buộc garo đúng kỹ thuật để hạn chế độc tố lan rộng, trấn an nạn nhân rồi cùng đồng đội đưa vợ chồng họ lên ca nô, vượt hơn 3km nước lũ ra đến Quốc lộ 1A. Vừa vào bờ, anh Khôi liền cõng người phụ nữ chạy thẳng đến Trung tâm y tế xã, giúp bà được cấp cứu kịp thời.

Dù hành động quả cảm, thiếu tá Khôi vẫn khiêm nhường: “Những việc đó chẳng đáng gì đâu. Với tôi và tất cả anh em đồng chí trong đơn vị đều cùng suy nghĩ, phục vụ và chăm lo cho nhân dân là trách nhiệm, là nghĩa vụ thiêng liêng của người cán bộ công an”.

Thượng tá Ngô Thiện Hưng - Phó Trưởng Công an xã Hòa Xuân cho biết thêm, thiếu tá Khôi là cán bộ năng nổ, nhiệt tình, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đợt mưa lũ vừa qua, thiếu tá Khôi không quản hiểm nguy, lặn lội từng thôn ngập sâu để vận động người dân sơ tán, phối hợp lực lượng cứu nạn, chuyển nhu yếu phẩm đến những hộ bị chia cắt.