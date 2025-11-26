Hiện trường sạt lở nghiêm trọng, nhà cửa nứt toác ở Đắk Lắk

TPO - Mưa lớn kéo dài đã dẫn đến tình trạng sụt lún, sạt lở đất tại thôn Vĩnh Xuân (xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk) gây thiệt hại lớn cho người dân về nhà cửa, đường sá và các công trình hạ tầng khác.

Sau nhiều ngày rời khỏi nhà để tránh sạt lở, nhiều hộ dân ở thôn Vĩnh Xuân vẫn chưa dám trở về nhà vì tình trạng nguy hiểm tại khu vực này. Trước đó, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến xóm Lớn của thôn Vĩnh Xuân liên tục xuất hiện vết nứt, trượt đất.

Theo ghi nhận, một số căn nhà đổ sập, một số nứt tường, bong tróc nền gạch, cổng ngõ và tường rào đổ ngã, thậm chí có căn nhà nứt làm đôi.

Trong xóm Lớn có tổng cộng 35 hộ dân với 119 nhân khẩu bị ảnh hưởng sạt lở nghiêm trọng. Hiện chỉ có vài người về nhà thu dọn đồ đạc. Tất cả các hộ dân còn lại đã phải đến nhà văn hoá thôn, trường học và nhà người thân để ở trong nhiều ngày qua.

Theo người dân địa phương, đêm 19 rạng sáng 20/11, mưa lớn đã làm sạt lở khu vực đồi núi của các hộ dân tại xóm Lớn khiến nhà cửa hư hỏng nghiêm trọng. Tuyến đường bê tông trong thôn cũng sụt lún, sạt lở, nứt toác nhiều nơi.

Một ngôi nhà của người dân thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây (Đắk Lắk﻿) bị tách đôi do hiện tượng sụt lún và sạt lở đất.

Theo ông Võ Văn Thiện - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây, sau khi mưa tạnh, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến khắc phục các điểm sạt lở trong thôn. Hiện UBND xã kiến nghị tỉnh đầu tư khẩn cấp khu tái định cư thôn Vĩnh Xuân để ổn định cuộc sống người dân.