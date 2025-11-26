Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hiện trường sạt lở nghiêm trọng, nhà cửa nứt toác ở Đắk Lắk

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mưa lớn kéo dài đã dẫn đến tình trạng sụt lún, sạt lở đất tại thôn Vĩnh Xuân (xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk) gây thiệt hại lớn cho người dân về nhà cửa, đường sá và các công trình hạ tầng khác.

Hiện trường sạt lở nghiêm trọng, nhà cửa nứt toác ở Đắk Lắk.

Sau nhiều ngày rời khỏi nhà để tránh sạt lở, nhiều hộ dân ở thôn Vĩnh Xuân vẫn chưa dám trở về nhà vì tình trạng nguy hiểm tại khu vực này. Trước đó, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến xóm Lớn của thôn Vĩnh Xuân liên tục xuất hiện vết nứt, trượt đất.

Theo ghi nhận, một số căn nhà đổ sập, một số nứt tường, bong tróc nền gạch, cổng ngõ và tường rào đổ ngã, thậm chí có căn nhà nứt làm đôi.

z7261499414975-87b7c5af0c5e1175b90f16412cbce4b7.jpg
Nền nhà bị sụt lún, nứt toác.

Trong xóm Lớn có tổng cộng 35 hộ dân với 119 nhân khẩu bị ảnh hưởng sạt lở nghiêm trọng. Hiện chỉ có vài người về nhà thu dọn đồ đạc. Tất cả các hộ dân còn lại đã phải đến nhà văn hoá thôn, trường học và nhà người thân để ở trong nhiều ngày qua.

Theo người dân địa phương, đêm 19 rạng sáng 20/11, mưa lớn đã làm sạt lở khu vực đồi núi của các hộ dân tại xóm Lớn khiến nhà cửa hư hỏng nghiêm trọng. Tuyến đường bê tông trong thôn cũng sụt lún, sạt lở, nứt toác nhiều nơi.

z7261534703509-946d764590691b32f3b4b2e92284bdcc.jpg
Một ngôi nhà của người dân thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây (Đắk Lắk﻿) bị tách đôi do hiện tượng sụt lún và sạt lở đất.
z7261499419397-f00d274d65e2a8ccfbccc0dbbe719d95.jpg
z7261499459326-467b1f6169188d63736eb366121aa70a.jpg
Hiện tượng sụt lún, nhà cửa nứt toác ở thôn Vĩnh Xuân.

Theo ông Võ Văn Thiện - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây, sau khi mưa tạnh, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến khắc phục các điểm sạt lở trong thôn. Hiện UBND xã kiến nghị tỉnh đầu tư khẩn cấp khu tái định cư thôn Vĩnh Xuân để ổn định cuộc sống người dân.

Trương Định
#sạt lở #Đắk Lắk #nhà cửa nứt toác #di dời khẩn cấp #tái định cư

Xem thêm

Cùng chuyên mục