Bờ biển Quảng Ngãi tan hoang sau bão, người dân thất thần bên căn nhà chỉ còn vách tường nghiêng ngả

TPO - Rất nhiều hàng quán, nhà cửa của người dân ở phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) bị triều cường đánh sập, cuốn phăng. Người dân bật khóc giữa biển nước sau một đêm bão số 13 đổ bộ.
Tối 6/11, khi bão số 13 đổ bộ, dọc bờ biển Quảng Ngãi triều cường dâng cao, có nơi cao 6–8m. Nước tràn qua bờ kè, cuốn phăng nhiều hàng quán của người dân phường ở Sa Huỳnh tỉnh Quảng Ngãi.
Sóng biển ầm ầm cuộn vào bờ kè Thạch By (phường Sa Huỳnh). Từng đợt triều cường cao ngất phủ trắng mặt đường, đánh sập nhiều hàng quán của người dân tại đây.
Chính quyền địa phương phải khẩn cấp sơ tán người dân ngay trong đêm.
Chị Hương nói thêm, may mắn gia đình đã di dời trước đó, nếu không hậu quả rất khó lường.
Cách đó không xa, chị Trần Thị Thu Thủy (36 tuổi, trú tổ dân phố Thạch By 2) lặng lẽ nhặt nhạnh vài vật dụng còn sót lại giữa đống đổ nát. Căn nhà được chằng chống kiên cố trước bão nhưng vẫn không chịu nổi sức tấn công dữ dội của triều cường.
“Sóng đánh bay cửa kính, tường rào, cuốn phăng mọi thứ trong nhà. Bao năm làm ăn tích cóp giờ trôi sạch trong một đêm…”, chị Thủy bật khóc.
Tại tổ dân phố Châu Me (phường Sa Huỳnh), hàng quán dù cách mép biển cả trăm mét cũng bị sóng đánh sập.
Ngồi thất thần bên căn nhà chỉ còn lại vách tường nghiêng ngả, ông Hồ Tỏ (trú tổ dân phố Châu Me) chia sẻ: "Chưa khi nào tôi thấy cảnh tượng như vậy. Triều cường dữ quá, cuốn sạch hết rồi…"
Sau những cơn triều dữ, dọc bờ biển ở phường Sa Huỳnh chỉ còn lại cảnh hoang tàn, đổ nát.
Mái tôn, gỗ, bàn ghế, tủ lạnh trôi lềnh bềnh. Người dân lặng người giữa những gì còn sót lại.Sau đêm bão, sóng biển đã lấy đi tất cả.