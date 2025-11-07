Bờ biển Quảng Ngãi tan hoang sau bão, người dân thất thần bên căn nhà chỉ còn vách tường nghiêng ngả

TPO - Rất nhiều hàng quán, nhà cửa của người dân ở phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) bị triều cường đánh sập, cuốn phăng. Người dân bật khóc giữa biển nước sau một đêm bão số 13 đổ bộ.