Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bờ biển Quảng Ngãi tan hoang sau bão, người dân thất thần bên căn nhà chỉ còn vách tường nghiêng ngả

Nguyễn Ngọc

TPO - Rất nhiều hàng quán, nhà cửa của người dân ở phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) bị triều cường đánh sập, cuốn phăng. Người dân bật khóc giữa biển nước sau một đêm bão số 13 đổ bộ.

tp-2780.jpg
tp-2778.jpg
Tối 6/11, khi bão số 13 đổ bộ, dọc bờ biển Quảng Ngãi triều cường dâng cao, có nơi cao 6–8m. Nước tràn qua bờ kè, cuốn phăng nhiều hàng quán của người dân phường ở Sa Huỳnh tỉnh Quảng Ngãi.
tp-2783.jpg
tp-2791.jpg
Sóng biển ầm ầm cuộn vào bờ kè Thạch By (phường Sa Huỳnh). Từng đợt triều cường cao ngất phủ trắng mặt đường, đánh sập nhiều hàng quán của người dân tại đây.
tp-2786.jpg
tp-2787.jpg
Chính quyền địa phương phải khẩn cấp sơ tán người dân ngay trong đêm.
tp-2790.jpg
Trở về nhà sau 1 đêm sơ tán, chị Phan Thị Hương (trú tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh) run run kể: "Sống ở đây gần 30 năm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cảnh triều cường dâng cao khủng khiếp đến thế. Cả nhà, hàng quán tan hoang hết. Nước biển tràn vào cuốn sạch mọi thứ, giờ chẳng còn gì".
tp-2795.jpg
tp-2796.jpg
tp-2798.jpg
tp-2784.jpg
Chị Hương nói thêm, may mắn gia đình đã di dời trước đó, nếu không hậu quả rất khó lường.
tp-2800.jpg
tp-2797.jpg
tp-2794.jpg
Cách đó không xa, chị Trần Thị Thu Thủy (36 tuổi, trú tổ dân phố Thạch By 2) lặng lẽ nhặt nhạnh vài vật dụng còn sót lại giữa đống đổ nát. Căn nhà được chằng chống kiên cố trước bão nhưng vẫn không chịu nổi sức tấn công dữ dội của triều cường.
tp-2760.jpg
tp-2769.jpg
“Sóng đánh bay cửa kính, tường rào, cuốn phăng mọi thứ trong nhà. Bao năm làm ăn tích cóp giờ trôi sạch trong một đêm…”, chị Thủy bật khóc.
47c370f2a3f42faa76e5.jpg
82a1b7906496e8c8b187.jpg
Tại tổ dân phố Châu Me (phường Sa Huỳnh), hàng quán dù cách mép biển cả trăm mét cũng bị sóng đánh sập.
tp-2821.jpg
tp-2812.jpg
Ngồi thất thần bên căn nhà chỉ còn lại vách tường nghiêng ngả, ông Hồ Tỏ (trú tổ dân phố Châu Me) chia sẻ: "Chưa khi nào tôi thấy cảnh tượng như vậy. Triều cường dữ quá, cuốn sạch hết rồi…"
tp-2825.jpg
tp-2819.jpg
tp-2806.jpg
tp-2804.jpg
Sau những cơn triều dữ, dọc bờ biển ở phường Sa Huỳnh chỉ còn lại cảnh hoang tàn, đổ nát.
tp-2823.jpg
tp-2802.jpg
tp-2800-4150.jpg
tp-2773.jpg
Mái tôn, gỗ, bàn ghế, tủ lạnh trôi lềnh bềnh. Người dân lặng người giữa những gì còn sót lại.Sau đêm bão, sóng biển đã lấy đi tất cả.
Nguyễn Ngọc
#Thiên tai bão số 13 #Triều cường gây ngập lụt #Sạt lở nhà cửa và hàng quán #Thiệt hại kinh tế sau bão #Câu chuyện người dân mất nhà cửa #hậu quả bão số 13 #bão tàn phá ở Quảng Ngãi #nhà đổ sau bão số 13

Xem thêm

Cùng chuyên mục