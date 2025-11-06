Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

3 người trên thuyền thúng trôi dạt trên biển Lý Sơn đúng lúc bão đổ bộ

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do sóng to gió lớn nên công việc tìm kiếm 3 người trên thuyền thúng đang bị trôi dạt ở vùng biển Lý Sơn buộc phải tạm dừng.

Tối 6/11, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng chức năng hiện đã phải tạm dừng tổ chức tìm kiếm 3 người trên thuyền thúng đang trôi dạt ở vùng biển địa phương.

Theo đó, lúc 15h ngày 6/11, ông D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) do mẫu thuẫn gia đình đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn thuộc thôn Tây An Vĩnh nhảy xuống biển tự vẫn.

3632262969568198392-1.jpg
Đặc khu Lý Sơn có gió rất mạnh.

Sau đó ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) đã dùng thúng đi ra và cứu vớt được ông D.Q.C.

Tuy nhiên do sóng to và gió quá lớn nên cả 3 người không thể chèo thúng vào bờ được.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đặc khu Lý Sơn đã huy động tàu Thành Tâm (VT0035) tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên đến 19h20 cùng ngày do sóng to, gió lớn việc tìm kiếm tạm dừng.

Hiện 3 người trên thúng đang trôi dạt trên biển.

Nguyễn Ngọc
