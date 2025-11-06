Trường Sa an toàn về người và tài sản sau bão số 13

TPO - Nhờ chủ động ứng phó, các đảo thuộc đặc khu Trường Sa chỉ bị thiệt hại nhẹ, người và tài sản được đảm bảo an toàn sau khi bão số 13 đi qua.

Chiều 6/11, sau khi bão số 13 quét qua, toàn bộ các đảo thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã cơ bản khắc phục xong hậu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, công trình và ngư dân.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Song Tử Tây thu dọn cây xanh, vệ sinh khuôn viên sau bão số 13. Ảnh: N.A.

Ngay khi có cảnh báo thời tiết, các đảo thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã triển khai phương án ứng phó theo đúng kế hoạch. Hệ thống kỹ thuật, công trình trên đảo được chằng buộc, cố định, che chắn an toàn. Công tác phòng chống thiên tai được thực hiện bài bản, nghiêm túc.

Bác sĩ ở đảo Song Tử Tây khám, cấp thuốc cho ngư dân tránh bão. Ảnh: N.A.

Các đảo phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng và các lực lượng đóng quân trên đảo, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn gần 300 tàu cá với hơn 3.400 ngư dân vào âu tàu, lòng hồ tránh trú bão. Nhờ tổ chức khoa học, hướng dẫn đúng quy trình kỹ thuật, toàn bộ tàu thuyền được neo đậu an toàn, không xảy ra va đập, trôi dạt hay hư hỏng.

Cán bộ, chiến sĩ ở đặc khu Trường Sa tặng cờ cho ngư dân. Ảnh: N.A.

Trong suốt thời gian bão đổ bộ, cán bộ, chiến sĩ các đảo đã tận tình giúp dân ổn định nơi ăn ở, bảo đảm nước ngọt, lương thực, thuốc men cho gần 500 ngư dân. Tổng hỗ trợ gồm hơn 218m³ nước ngọt, gần 50 thùng mì tôm, 200kg gạo, 300kg rau củ, cùng hàng chục thùng cá hộp, thịt hộp, ruốc thịt, nước mắm và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Tuyên truyền cho ngư dân nắm rõ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). Ảnh: N.A.

Nhờ sự chủ động từ sớm, hiệp đồng chặt chẽ và triển khai đúng quy trình kỹ thuật, đến nay toàn Đặc khu Trường Sa không ghi nhận thiệt hại về người hay phương tiện. Các đảo đang khẩn trương rà soát, củng cố công trình, khôi phục sinh hoạt bình thường và tiếp tục hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.