Khánh Hòa di dời khẩn cấp 700 người khỏi vùng xung yếu trước bão số 13

TPO - Lực lượng chức năng phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã nhanh chóng sơ tán hơn 700 người tại các khu vực xung yếu, đặc biệt là khu vực xóm núi Thành Phát để tránh nguy cơ sạt lở và đảm bảo an toàn trước bão số 13 (bão Kalmaegi).

Huy động lực lượng, vận động từng nhà

Sáng 6/11, dù trời mưa to nhưng công tác di dời người dân tại tổ dân phố Thành Phát (hay còn gọi là xóm núi Thành Phát – phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) diễn ra hết sức khẩn trương, ráo riết trước khi bão Kalmaegi đổ bộ. Lực lượng chức năng, nòng cốt là dân quân và chính quyền địa phương, đã chia nhau đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền và hỗ trợ người dân di dời.

Lực lượng chức năng phường Nam Nha Trang đi vận động người dân xóm núi Thành Phát di dời để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Đức Vinh - Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố Thành Phát cho biết, việc di dời được thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên với mục tiêu phải hoàn tất việc sơ tán trước 12h cùng ngày. Điểm sơ tán chính được bố trí tại Nhà văn hóa tổ dân phố Thành Phát và các địa điểm an toàn hơn. Tại đây, công tác chuẩn bị nhu yếu phẩm, chỗ nghỉ đã được triển khai từ hôm qua (5/11).

Các hộ dân không phải di dời thì được hướng dẫn cắt tỉa cây, gia cố nhà cửa.

“Người già, người bệnh và trẻ em được ưu tiên di chuyển trước. Một số hộ gia đình đã di dời đến trú tạm ở nhà người thân. Còn lại những người trẻ hơn hiện đang dọn dẹp đồ đạc trong gia đình rồi mới về chỗ tập kết, làm sao đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân”, ông Vinh nói.

Nỗi ám ảnh về thảm họa sạt lở 2018

Xóm núi Thành Phát là nơi từng gánh chịu trận sạt lở kinh hoàng năm 2018 khiến 11 người tử vong. Ám ảnh về trận sạt lở này vẫn còn in đậm trong tâm trí nhiều người dân xóm núi. Việc chủ động di dời, dù có khó khăn trong việc vận chuyển tài sản, đã trở thành ưu tiên hàng đầu để bảo vệ tính mạng mỗi khi đến mùa mưa bão.

Chị Nguyễn Thị Bích Lệ (trú tổ dân phố Thành Phát) đang chuẩn bị chỗ nằm cho mẹ già tại Nhà văn hóa tổ dân phố Thành Phát. Chị Lệ chia sẻ, trận sạt lở kinh hoàng năm 2018 đã khiến ngôi nhà của gia đình chị bị vùi lấp hoàn toàn. Sau đó, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, gia đình chị được xây dựng lại một căn nhà nhỏ để tạm ổn định cuộc sống.

Mẹ chị Lệ đã được hỗ trợ đưa về nhà văn hóa bằng cáng.

Chị Lệ lo chỗ nghỉ ngơi cho mẹ tại nhà văn hóa.

Do vị trí ngôi nhà nằm ở khu vực có địa hình nguy hiểm, mỗi khi có dự báo mưa bão, cả gia đình đều phải khẩn trương di dời. Ban đầu, chị Lệ ngần ngại đưa mẹ đến điểm tập trung vì mẹ chị già yếu, không thể đi lại, khó khăn trong việc vệ sinh và chăm sóc cá nhân. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ dùng cáng đưa mẹ chị xuống nơi an toàn.

“Khi xuống tới nhà văn hóa, thấy chỗ nghỉ cũng đã được bố trí đầy đủ cùng với nhiều hộ dân khác trong xóm cùng di dời nên tôi thấy yên tâm hơn. Chỉ mong cơn bão qua đi nhẹ nhàng”, chị Lệ bộc bạch.

Bà Lại (bìa trái) đã tập kết ở nhà văn hóa theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Giống chị Lệ, bà Huỳnh Thị Lại (trú tổ dân phố Thành Phát) cho hay, bà đã quen với cảnh di dời mỗi khi mưa bão tới. “Tài sản tôi chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo mang theo. Những gia đình khác có người thân để trú nhờ còn tôi vì không có người thân thích ở đây nên đi theo sự hướng dẫn của cơ quan chức năng di dời đến nhà văn hóa. Chính quyền lo chỗ ăn, chỗ ngủ cho mình nên tôi cũng bớt lo lắng hơn”, bà Lại nói.

Người dân đã ổn định ở những nơi an toàn như Nhà văn hóa, trường học.

Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang Nguyễn Văn Minh cho biết, hiện địa phương đã di dời hơn 200 hộ dân (hơn 700 người dân) ở các khu vực xóm Mũi và xóm Núi đến nơi an toàn. Phường Nam Nha Trang hiện có 12 điểm có nguy cơ sạt lở đang được theo dõi chặt chẽ. Cụ thể, các khu vực xung yếu như Phước Hạ, Phước Lộc, Phước Tân, Vĩnh Trường… đều đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ

“Địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê chính xác tổng số hộ di dời khỏi vùng nguy cơ cao. Lực lượng chức năng và các tổ công tác đang túc trực ngoài hiện trường và sẵn sàng di dời người dân khi thời tiết diễn biến phức tạp”, ông Minh cho biết.