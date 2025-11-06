Ngư dân Lâm Đồng chạy đua với bão

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), hàng trăm tàu cá của ngư dân ở Lâm Đồng đã khẩn trương vào nơi neo đậu an toàn. Chính quyền địa phương cùng lực lượng biên phòng, dân quân và đoàn thể túc trực 24/24.

Tấp nập tránh bão

Sáng 6/11, tại khu neo đậu tàu thuyền bờ kè Trưng Trắc (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), không khí khẩn trương bao trùm. Ngư dân tất bật gia cố, sắp xếp tàu thuyền để tránh bão số 13.

Thuyền neo đậu tại bờ kè Trưng Trắc.

Ông Lê Ngọc Hải (chủ tàu BTh 95988-TS) cho hay, nghe tin bão là cho tàu vào bờ ngay. "Mấy chục năm đi biển rồi, chỉ cần chủ quan một lần là mất trắng. Giờ lo neo đậu chắc, còn kịp kiểm tra ngư cụ, có thiệt hại cũng nhẹ hơn", ông Hải chia sẻ.

Bên cạnh, ông Lê Văn Hai (tàu BTh 98718-TS) cũng đang giúp nhóm bạn buộc thêm dây chằng quanh mạn thuyền. Vừa thắt dây, ông Hai vừa nói: "Làm nghề biển cực nhưng đoàn kết lắm. Gặp bão, ai cũng giúp nhau. Có chính quyền, biên phòng sát cánh nên bà con yên tâm hơn".

Ông Lê Ngọc Hải.

Tại cảng cá Phú Hải, không khí khẩn trương không kém. Hàng chục con tàu nối đuôi nhau vào bờ, người kiểm tra máy, người gia cố mái che, người kéo lại neo sắt. Mồ hôi hòa lẫn nước biển, mặn chát. "Cứ làm nhanh tay, vì chỉ vài giờ nữa là gió lớn rồi", một ngư dân nói.

Kích hoạt chế độ trực ứng phó thiên tai 24/24

Theo ghi nhận, tại phường Phan Thiết, chính quyền đã cử cán bộ tuần tra dọc bờ biển, hướng dẫn ngư dân neo đậu đúng quy định. Hệ thống loa di động hoạt động liên tục để tuyên truyền, cảnh báo. Không chỉ lo cho tàu mình, nhiều ngư dân còn hỗ trợ nhau chằng buộc dây neo, kiểm tra thiết bị.

Ngư dân gấp rút hoàn tất những công việc cuối cùng trước khi bão ập đến.

"Chúng tôi tổ chức tuần tra dọc bờ biển, kiểm tra khu vực ven sông, cửa biển có nguy cơ ngập, đồng thời hướng dẫn ngư dân neo đậu đúng quy định. Hệ thống loa di động liên tục phát tin cảnh báo, nhắc bà con không ra khơi trong thời gian bão đổ bộ", lãnh đạo UBND phường Phan Thiết cho biết.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Chính - Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), đơn vị đã kích hoạt chế độ trực ứng phó thiên tai 24/24, theo dõi sát tình hình thời tiết, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

“Chúng tôi sẽ phối hợp với các đồn biên phòng, trạm cảnh sát biển quản lý chặt tàu thuyền ra khơi, thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão để ngư dân chủ động phòng tránh,” Đại tá Nguyễn Minh Chính cho biết.

Trong khi đó, thiếu tá Trần Dương Khánh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh Hải cho biết: Đơn vị đã phối hợp với địa phương, hai cảng cá Phan Thiết và Phú Hải tổ chức sắp xếp khu neo đậu an toàn, sẵn sàng hỗ trợ người dân ở các khu vực hạ lưu sông Cà Ty và sông Cái, phòng ngập lụt, đảm bảo an toàn tài sản.

Còn tại đặc khu Phú Quý, chính quyền yêu cầu các phòng, ban, thôn xóm theo dõi sát mực nước hồ, xả tràn kịp thời khi cần thiết; đồng thời thông tin thường xuyên đến người dân ven biển, đặc biệt tại khu vực Long Hải và các điểm du lịch, để chủ động phòng tránh.

Ông Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý cho biết: "Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát mực nước hồ, sẵn sàng xả tràn khi cần thiết; đồng thời thông báo kịp thời đến bà con ven biển, nhất là khu vực Long Hải và các điểm du lịch, để chủ động ứng phó".