Điều động khẩn cấp 300 cảnh sát cơ động ứng phó bão số 13

Sáng 6/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng chống bão số 13.
Theo đó, lực lượng hơn 300 cán bộ, chiến sĩ từ khu vực phía Tây của tỉnh được trang bị các phương tiện chuyên dụng, khẩn trương di chuyển ngay trong đêm 5/11 để kịp thời có mặt tại các xã, phường ở cánh Đông – nơi dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.
Lực lượng này phối hợp cùng công an cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ nhân dân sơ tán, di dời, đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Trước đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động thường trực tại khu vực cánh Đông đã phối hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an các xã, phường hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời hàng ngàn người cùng tài sản khỏi vùng trũng thấp, các lồng bè và chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi trú tránh an toàn; tổ chức neo đậu hàng trăm tàu thuyền tại các bến, bãi kiên cố.
Không chỉ lực lượng công an, những ngày qua, bộ đội, dân quân và các ban, ngành, đoàn thể địa phương cũng đã chia thành nhiều tổ, đội xung kích bám sát địa bàn, chủ động triển khai phương án di dời dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở, vùng trũng thấp; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, ca nô, vật tư cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi bão đổ bộ.
Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, các lực lượng vũ trang Đắk Lắk đang căng mình ngày đêm cùng chính quyền địa phương quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 13 gây ra.