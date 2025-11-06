Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Điều động khẩn cấp 300 cảnh sát cơ động ứng phó bão số 13

Huỳnh Thủy
TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Đắk Lắk đã xuất quân xuyên đêm hỗ trợ người dân ven biển. Cùng với đó, các lực lượng vũ trang toàn tỉnh cũng đang ứng trực, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi bão đổ bộ.

Sáng 6/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng chống bão số 13.

Lực lượng công an lên đường đi chống bão. Ảnh: Sỹ Đức

Theo đó, lực lượng hơn 300 cán bộ, chiến sĩ từ khu vực phía Tây của tỉnh được trang bị các phương tiện chuyên dụng, khẩn trương di chuyển ngay trong đêm 5/11 để kịp thời có mặt tại các xã, phường ở cánh Đông – nơi dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Cán bộ chiến sĩ xuất quân. Ảnh: Sỹ Đức

Lực lượng này phối hợp cùng công an cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ nhân dân sơ tán, di dời, đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Trước đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động thường trực tại khu vực cánh Đông đã phối hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an các xã, phường hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời hàng ngàn người cùng tài sản khỏi vùng trũng thấp, các lồng bè và chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi trú tránh an toàn; tổ chức neo đậu hàng trăm tàu thuyền tại các bến, bãi kiên cố.

Các lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản, chằng chống nhà cửa và gia cố cơ sở vật chất để ứng phó. Ảnh: Phan Diệm.

Không chỉ lực lượng công an, những ngày qua, bộ đội, dân quân và các ban, ngành, đoàn thể địa phương cũng đã chia thành nhiều tổ, đội xung kích bám sát địa bàn, chủ động triển khai phương án di dời dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở, vùng trũng thấp; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, ca nô, vật tư cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi bão đổ bộ.

Lực lượng công an, dân quân hỗ trợ người dân. Ảnh: Phan Diệm.

Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, các lực lượng vũ trang Đắk Lắk đang căng mình ngày đêm cùng chính quyền địa phương quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Huỳnh Thủy
