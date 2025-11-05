Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Khánh Hòa lập 9 tổ công tác ứng phó bão, người dân vội bán cá tôm

Phùng Quang - Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 5/11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định thành lập 9 tổ công tác và phân công địa bàn phụ trách triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 13 (bão Kalmaegi).

Cụ thể, Tổ 1 đóng tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm tổ trưởng, theo dõi, chỉ đạo các phường: Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang và đặc khu Trường Sa.

Người dân Khánh Hòa bán tháo tôm hùm, cá chim chạy bão Kalmaegi. Video: Thanh Thanh.

Tổ 2 đóng tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 (phường Bảo An) do ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm tổ trưởng, theo dõi, chỉ đạo các xã, phường: Phan Rang, Đô Vinh, Bảo An, Xuân Hải, Ninh Phước.

Tổ 3 đóng tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 (xã Diên Khánh) do ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, theo dõi, chỉ đạo các xã, phường: Diên Khánh, Diên Điền, Diên Thọ, Diên Lạc, Diên Lâm, Suối Hiệp, Khánh Vĩnh.

Tổ 4 đóng tại trụ sở UBND phường Đông Hải do ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm tổ trưởng, theo dõi các xã, phường: Đông Hải, Ninh Chữ, Cà Ná, Phước Dinh, Ninh Phước, Công Hải, Ninh Hải, Vĩnh Hải, Thuận Bắc.

z7191585122743-8d38340f754d3016ba9d2811ea08a0db.jpg
Các tàu neo tại cảng Hòn Rớ tránh trú bão.

Tổ 5 đóng tại trụ sở UBND xã Phước Hậu, do ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, theo dõi, chỉ đạo các xã: Phước Hà, Phước Hữu, Thuận Nam, Phước Hậu, Anh Dũng, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Lâm Sơn.

Tổ 6 đóng tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 (xã Cam Lâm), do ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, theo dõi, chỉ đạo các xã, phường: Nam Cam Ranh, Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Ranh, Bắc Cam Ranh, Cam An, Cam Hiệp, Cam Lâm, Suối Dầu.

Tổ số 7 đóng tại Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 (phường Ninh Hòa), do Đại tá Nguyễn Túy - Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân Sự tỉnh làm tổ trưởng, theo dõi, chỉ đạo các xã, phường: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Ninh Hòa, Hòa Thắng.

Tổ 8 đóng tại trụ sở UBND xã Bắc Khánh Vĩnh, do Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh làm tổ trưởng, theo dõi, chỉ đạo các xã: Tây Ninh Hòa, Hòa Trí, Tân Định, Nam Ninh Hòa, Bắc Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh.

Tổ số 9 đóng tại trụ sở UBND xã Khánh Sơn, do ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ trưởng, theo dõi, chỉ đạo các xã: Tây Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây.

z7191585225860-f74f0433eca7e364c8b56c6710378905.jpg
Khu vực thôn Thành Đạt, phường Nam Nha Trang có nguy cơ sạt lở rất cao.

Các tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo trực tiếp công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương được giao phụ trách; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân, cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất trước, trong và sau mùa mưa bão.

Các tổ công tác rà soát, xử lý tàu, thuyền (kể cả tàu phà trên sông, biển) trong vùng nguy hiểm; hướng dẫn di chuyển tới nơi trú bão an toàn, tránh khu vực ảnh hưởng của bão; kiểm tra, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo vệ công trình dân dụng, xây dựng và giao thông trong thời gian bão đổ bộ; phối hợp lực lượng liên quan triển khai nhanh công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu...

Phùng Quang - Thanh Thanh
#Nha Trang #đặc khu Trường Sa #phòng chống thiên tai #tìm kiếm cứu nạn

