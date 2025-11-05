Trung tướng Lê Ngọc Hải: Không chủ quan trước bão Kalmaegi

TPO - Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5, đề nghị các đơn vị trực thuộc phát huy “bốn tại chỗ”, tuyệt đối không chủ quan, không để nước lên rồi mới di chuyển.

Diễn tập ứng phó với bão số 13 tại Gia Lai.

Chiều 5/11, UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tư lệnh Quân khu 5 về công tác phòng chống, ứng phó với cơn bão số 13 (bão Kalmaegi).

Báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho thấy, tính đến ngày 5/11, toàn tỉnh đã sơ tán 268 hộ với 997 nhân khẩu tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu và lũ quét. Tổng cộng, đã có hơn 32.800 hộ với 116.000 khẩu được sơ tán theo hình thức xen ghép, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đối với khu vực phía Đông Gia Lai có 4 điểm có nguy cơ sạt lở cao gồm: Núi Gành (xã Đề Ghi), Núi Cấm (xã Cát Tiên), thôn Trà Cong (xã An Hoà), thôn 03 (xã Vĩnh Sơn). Ở phía Tây Gia Lai, lực lượng chức năng cũng đã di dời 6 hộ dân sinh sống gần trạm 500kV (xã Ia Ly) để phòng tránh sạt lở đất dọc tuyến vận hành.

Đến sáng nay, đã có 5.761 tàu với hơn 40.000 ngư dân đã được hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn. Ngoài ra, 2.425 lồng bè nuôi trồng thủy sản cũng được kiểm tra, gia cố chắc chắn; lực lượng biên phòng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, thường xuyên thông tin cho 575 tàu còn hoạt động ngoài khơi di chuyển tránh xa vùng nguy hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chia sẻ, trong quá trình di dời nhân dân ý thức, chấp hành chủ trương rất tốt. Đến tối nay (5/11) sẽ di dời xong toàn bộ các hộ dân trong vùng nguy hiểm. Quá trình di dời cũng được tính toán kỹ, tuỳ theo vùng, lịch sử ngập lụt để lập phương án. Ông Tuấn nhận định, bão khả năng vào ban đêm, bởi vậy, địa điểm nào nguy cơ nguy hiểm mà bà con không đi là cưỡng chế ngay.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai lưu ý địa bàn phía Tây Gia Lai, sau khi bão vào phía Đông tỉnh sẽ tới phía Tây với lượng mưa nhiều, bởi vậy đã kích hoạt “kịch bản cấp bốn”, có hai phó chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ huy.

Theo ông Tuấn, đối với các hồ đập, với Gia Lai phải tích nước để sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên không được chủ quan trước bão, phải xả liên tục.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

“Về các phương tiện phục vụ trong phòng chống bão, công an, quân đội đã giao xuống địa phương. Cùng với đó để máy xúc trên vị trí xung yếu trên đèo An Khê, sạt lở là san gạt ngay nhằm đảm bảo lưu thông an toàn. Phòng là chính để không phải đi cứu người. Cơn bão này quá lớn, kích hoạt cấp độ 5 là cao nhất nhưng có nhiều tình huống chưa thể dự đoán trước. Bởi vậy tất cả mọi người phải nâng cao cảnh giác, không được chủ quan”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng thông tin về hỗ trợ. Theo đó, tỉnh Gia Lai sẽ chi 50.000 đồng/người/ngày đối với người di dời xen kẽ, đồng thời hỗ trợ 20.000 đồng/người/ngày cho hộ dân tiếp nhận người di dời. Trường hợp di dời tập trung, người dân sẽ được bảo đảm ăn uống đầy đủ cho đến khi an toàn mới trở về. Đối với công an, quân đội phải kiên quyết di dời người dân đến nơi an toàn, bắt buộc phải đi. Để đảm bảo an toàn, tỉnh dự kiến sẽ di dời hơn 100.000 hộ với khoảng 350.000 người dân. Các ngành và địa phương cần tập trung bảo vệ công trình, chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây, bảo vệ các công trình đang xây dựng.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5, đề nghị các đơn vị trực thuộc phát huy “bốn tại chỗ”. Theo Trung tướng Lê Ngọc Hải, tuyệt đối không chủ quan, không để nước lên rồi mới di chuyển. Bởi vậy, mọi người phải nâng cao tinh thần tự lo, tự phòng là trên hết. “Các đơn vị cần bám sát cơ sở, người dân, nơi nguy hiểm. Ngoài bộ đội, dân quân phải huy động được lực lượng tại chỗ tham gia hỗ trợ; người già yếu, trẻ nhỏ phải di chuyển sớm.

“Lực lượng biên phòng không được chủ quan, phải tính toán khoa học về khu vực neo đậu, an toàn về con người, tài sản. Về phương tiện, xe lội nước, máy bay khi cần là có ngay. Cái gì chưa làm được phải tiếp tục làm, không để thiệt hại về người, tài sản, không nên để những việc làm được mà lại không làm dẫn tới thiệt hại”, Trung tướng Hải nhấn mạnh.