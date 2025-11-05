Đắk Lắk cấm biển, lập sở chỉ huy tiền phương ứng phó bão Kalmaegi

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh cấm biển từ sáng 5/11 và thành lập Sở chỉ huy tiền phương để trực tiếp chỉ đạo ứng phó.

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi – cơn bão số 13, ngày 5/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành lệnh cấm biển để chủ động ứng phó với mọi tình huống thiên tai.

Theo đó, từ 6 giờ sáng ngày 5/11, toàn bộ 12 xã, phường ven biển của tỉnh phải ngừng mọi hoạt động ra khơi, đánh bắt, vận tải và nuôi trồng thủy sản. Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho ngư dân trở lại hoạt động sau bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Người dân đã đưa lồng nuôi hải sản lên bờ để phòng chống bão. Ảnh: Minh Nguyệt.

UBND các địa phương ven biển được yêu cầu tuyên truyền, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, lồng bè, chòi canh trong thời điểm bão đổ bộ. Các cơ sở sửa chữa, đóng tàu, đơn vị vận tải biển phải chủ động triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Trong ngày 5/11, UBND tỉnh đã có kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống bão số 13 (Kalmaegi). Theo đó, UBND tỉnh triển khai 3 đoàn công tác do lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, tập trung kiểm tra tại các khu vực ven biển và điểm xung yếu: Đoàn 1 do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, kiểm tra tại cảng cá Dâng Phước, sau đó đến các khu vực nuôi trồng thủy sản, điểm có nguy cơ sạt lở tại xã Xuân Cảnh và Xuân Lộc.

Đoàn 2 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phụ trách, bắt đầu tại cảng cá Tiên Châu, tiếp tục kiểm tra tại các xã Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam.

Đoàn 3 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ chỉ đạo, làm việc tại cảng cá Đông Tác, sau đó kiểm tra cảng cá Phú Lạc, khu vực Vũng Rô và các xã, phường ven biển Đông Hòa, Tuy Hòa.

Người dân vùng biển Đắk Lắk gia cố mái nhà phòng chống bão.

Trước đó, chiều 4/11, tại cuộc họp Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa”, coi ngày 5 – 6/11 là “thời gian vàng” chống bão Kalmaegi.

Tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhanh chóng thành lập Sở chỉ huy tiền phương đặt tại cơ sở 2 UBND tỉnh (số 7 Độc Lập, phường Tuy Hòa), hoạt động 24/24, do Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Nguyễn Thiên Văn trực tiếp chỉ đạo.

Lực lượng vũ trang được lệnh trực 100% quân số, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả sau bão. Các phương án về thông tin liên lạc, điện dự phòng và ứng cứu khẩn cấp cũng đã được kích hoạt, bảo đảm chỉ huy thông suốt trong mọi tình huống.