Hơn 130 hồ đập ở Đắk Lắk hư hỏng, xuống cấp

TPO - Hơn 130 hồ, đập thủy lợi ở Đắk Lắk đang hư hỏng, xuống cấp, trong đó có nhiều công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ.

Tràn thoát nước bị xuống cấp.

Ngày 4/11, ông Trịnh Quốc Bảo - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang quản lý hệ thống hồ chứa ở khu vực phía Tây tỉnh (sau khi sáp nhập với tỉnh Phú Yên).

Từ ngày 4/11, công ty đã thành lập nhiều tổ kiểm tra, tập trung giám sát việc vận hành, gia cố hạng mục xung yếu, chủ động phương án ứng phó mưa lũ, đặc biệt là đối phó với bão số 13.

Theo ông Bảo, hiện nay có công trình hồ Phù Mỹ (xã Ea Wy, Đắk Lắk) tiềm ẩn nhiều rủi ro trong mùa mưa bão. Hồ được xây dựng cách đây 28 năm để tưới cho hơn 100 ha cà phê và cây trồng khác, nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Hồ chứa nước Phù Mỹ xuống cấp nhưng chưa thể sửa chữa.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã bố trí kinh phí sửa chữa, song do vướng mặt bằng nên đến nay vẫn chưa thể triển khai. Từ năm 2018, công ty phải hạ đập tràn và khơi thông kênh dẫn để giảm áp lực, tăng khả năng thoát nước.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi Ea H’leo (thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk) thông tin thêm, hồ Phù Mỹ hiện không tích nước, toàn bộ cửa tràn xả tự do để đảm bảo an toàn. Trong mùa mưa lũ, đơn vị thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, bố trí cán bộ trực 24/24h, thường xuyên phối hợp với người dân để nắm bắt tình hình mưa bão và xử lý kịp thời.

Cũng trong ngày 4/11, trước diễn biến của bão số 13 (Kalmaegi), UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công điện khẩn về việc chủ động triển khai phương án ứng phó với bão và mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Trong đó có nội dung, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị quản lý hồ đập như Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk, Thủy nông Đồng Cam, các doanh nghiệp cà phê và chủ hồ thủy điện tăng cường theo dõi mực nước, vận hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ đập vận hành đúng quy trình, phòng chống mưa bão.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng hồ, đập.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 1.208 công trình thủy lợi, gồm 676 hồ chứa nước, 286 đập dâng, 244 trạm bơm và 2 hệ thống đê bao. Trong đó, nhiều công trình đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm 2025. Cụ thể, khu vực phía Tây tỉnh (Đắk Lắk cũ) có 131 công trình hư hỏng, xuống cấp, cần kinh phí sửa chữa khoảng 1.031 tỷ đồng.

Riêng hai hồ Ea Giang (huyện Krông Ana cũ) và Phù Mỹ (huyện Ea H’leo cũ) được đánh giá có nguy cơ mất an toàn cao, đã được tách riêng để ưu tiên bố trí vốn khẩn cấp.

Theo thống kê, tỉnh Đắk Lắk có 131 công trình thuỷ lợi đã xuống cấp, cần sửa chữa.

Còn tại khu vực phía Đông tỉnh (tỉnh Phú Yên cũ), có hai công trình kè bị hư hỏng nghiêm trọng là kè Bạch Đằng (dài 3,546km) và kè phía Nam sông Đà Rằng (dài khoảng 2km), với tổng nhu cầu vốn sửa chữa khoảng 250 tỷ đồng.

Đắk Lắk đề nghị Trung ương tiếp tục bố trí nguồn vốn ưu tiên sửa chữa, nâng cấp các công trình hư hỏng, đặc biệt là các hồ chứa lớn, nhằm đảm bảo an toàn công trình, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân vùng hạ du trong mùa mưa lũ.