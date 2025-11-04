Thủ tướng yêu cầu ứng phó bão Kalmaegi với tinh thần quyết liệt nhất

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ứng phó bão Kalmaegi với phương châm chủ động từ sớm, từ xa, với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất.

Địa phương chủ động cấm biển, cấm đường

Ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ có Công điện gửi các bộ, ngành, địa phương về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi.

Công điện nêu, trong bối cảnh khu vực Trung Bộ vừa trải qua đợt mưa lớn lịch sử kéo dài, gây thiệt hại nặng nề, để chủ động phòng, tránh, ứng phó với cơn bão rất mạnh Kalmaegi và mưa lũ sau bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, nhất là các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tổ chức theo dõi, nắm chắc diễn biến bão lũ, cập nhật thường xuyên tình hình tại địa phương.

Tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với phương châm chủ động từ sớm, từ xa, với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất.

Thủ tướng cũng yêu cầu đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão.

Cán bộ, chiến sỹ Quân khu 5 hỗ trợ gia cố đê kè trước khi bão vào.

Trong đó khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển, thông tin, hướng dẫn tránh trú an toàn.

Lãnh đạo địa phương cũng chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết, quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn. Triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và trên đất liền.

Bên cạnh đó, các địa phương cần rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, đồng thời triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Kiểm tra, giám sát vận hành hồ chứa

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ, phối hợp, tham khảo các thông tin dự báo của quốc tế để dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão và nguy cơ mưa lũ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cần chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, thủy sản; phối hợp chặt chẽ với ngành công thương và các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với địa phương rà soát ngay tất cả các tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, vùng cửa sông tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão (bao gồm cả tàu pha sông biển), chủ động hướng dẫn di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú bảo đảm an toàn.

Chỉ đạo rà soát, sẵn sàng triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian bị ảnh hưởng của bão.

Chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam triển khai phương tiện tại các khu vực trọng điểm dự báo bão Kalmaegi sẽ ảnh hưởng trực tiếp để sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, lực lượng có liên quan triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Đêm nay, bão Kalmaegi vào Biển Đông, hướng về Nam Trung Bộ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương được giao chỉ đạo rà soát phương án, triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là hoạt động khai thác dầu khí trên biển, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội; chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp ứng trực tại các địa bàn dự báo có bão lũ xảy ra để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương.

Bộ trưởng Bộ Công an được giao chỉ đạo các đơn vị có liên quan, lực lượng công an tại cơ sở sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương.

Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị có giải pháp bảo đảm an toàn, hạn chế sự cố đối với các công trình hạ tầng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt giữa trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc khi bão, mưa lũ xảy ra.

Bão Kalmaegi có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ đất liền nước ta từ đầu năm nay. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, cường độ của bão ở đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) và vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có thể tới cấp 13-14, giật cấp 16-17, trên vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) cấp 12-13, giật trên cấp 15. Trên đất liền, bão có thể mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15.