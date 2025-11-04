Thông tin mới về mưa lũ miền Trung; miền Bắc hôm nay đỉnh điểm mưa rét

TPO - Hôm nay (4/11), mưa chủ yếu tập trung ở Hà Tĩnh – Quảng Trị, từ ngày mai mưa giảm. Trong hai ngày (4-5/11), lũ trên các sông ở Huế - Đà Nẵng giảm nhanh, lũ trên các sông Hà Tĩnh đến Quảng Trị dâng trở lại.

Đêm qua và sáng sớm nay (4/11), khu vực Nam Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo ngày và đêm nay, Hà Tĩnh và Quảng Trị tiếp tục có mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-110mm, có nơi trên 200mm.

Dự báo ngày mai, mưa giảm ở Hà Tĩnh – Quảng Trị. Khu vực miền Trung sẽ có ít ngày trời tạnh ráo, thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trước khi có thể xuất hiện mưa lớn diện rộng trở lại.

Đêm qua, lũ trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế), sông Vu Gia – Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) đang xuống. Lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đã xuống dưới mức báo động (BĐ1). Lũ trên các sông Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị) đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.

Dự báo hôm nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ và sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở mức BĐ2 - BĐ3, sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2. Đêm nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2, sông Vu Gia – Thu Bồn tiếp tục xuống và ở mức BĐ1 - BĐ2. Ngập lụt giảm dần ở Huế - Đà Nẵng.

Hôm qua, hơn 50.000 ngôi nhà ở Huế tái ngập do lũ sông Bồ đạt đỉnh, vượt kỷ lục.

Tại Hà Tĩnh – Quảng Trị, hôm nay và ngày mai, lũ trên các sông có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Ngập lụt có thể mở rộng tại Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 6/11, cơn bão rất mạnh Kalmaegi bắt đầu gây mưa lớn miền Trung trên diện rộng. Đợt mưa bão này có thể kéo dài đến ngày 9/11 trên khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk, nguy cơ xuất hiện một đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 4/11, ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Huế và phía đông Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15- 35mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại miền Bắc hôm nay sẽ là đỉnh điểm đợt mưa rét đang diễn ra do không khí lạnh tăng cường. Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, riêng Điện Biên-Lai Châu trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên, Sơn La 22-25 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa nhiều nơi, đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 19-21 độ.

Thanh Hóa và Nghệ An hôm nay trời nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Dự báo ngày mai, trời giảm mưa, nhiệt độ tăng dần. Từ ngày 6/11, miền Bắc và Thanh Hoá, Nghệ An chỉ còn rét về đêm và sáng.