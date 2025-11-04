Vượt lũ mang hàng trăm suất cơm đến vùng cô lập trước khi trời tối

TPO - Những phần cơm, canh vừa nấu xong được đóng hộp, theo thuyền đến với người dân vùng bị cô lập. Những tấm lòng thơm thảo nỗ lực để bữa cơm đến tận tay bà con trước khi trời tối.