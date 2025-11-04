Vượt lũ mang hàng trăm suất cơm đến vùng cô lập trước khi trời tối

TPO - Những phần cơm, canh vừa nấu xong được đóng hộp, theo thuyền đến với người dân vùng bị cô lập. Những tấm lòng thơm thảo nỗ lực để bữa cơm đến tận tay bà con trước khi trời tối.
Đến chiều 3/11, thôn An Lợi Tây (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) vẫn bị nước lũ bủa vây tứ bề.
"Ngay sau khi nấu xong, chúng tôi chia cơm vào hộp rồi lập tức lên đường. Mọi người cố gắng đến với bà con sớm nhất, để phần cơm vẫn ấm nóng, thơm ngon, bà con ăn trước khi trời tối. Đồng thời cũng bớt nguy hiểm cho mọi người khi đi ghe thuyền vượt lũ trong đêm", anh Kha nói.
Trên thuyền là các thành viên hội từ thiện, cùng với người dân địa phương dẫn đường để đến từng nhà, từng người sớm nhất.
Giữa bốn bề nước lũ đục ngầu, hộp cơm, chai nước "ship" tận cổng khiến người dân ấm lòng.
Chiếc ghe vượt qua nước lũ, chở theo bữa ăn cho bà con vùng rốn ngập. Anh Kha cho biết thêm, hội dự tính tiếp tục nấu cơm để tiếp tế cho người dân ở xã Đại Lộc.