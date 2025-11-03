Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chưa kịp khô nền nhà sau đợt lũ, người Đà Nẵng lại 'đón mưa, chạy nước'

Thanh Hiền

TPO - Chưa kịp khô nền nhà sau đợt lũ trước, người dân Đà Nẵng lại phải "chạy" nước. Mưa lớn kéo dài qua đêm khiến nhiều khu dân cư phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng)... ngập sâu, cuộc sống đảo lộn.

Nước lũ bủa vây hàng loạt khu dân cư ở Đà Nẵng. Video: Thanh Hiền.
tp-lu-1.jpg
Sáng nay (3/11), hàng loạt khu vực ở Đà Nẵng bị nước bủa vây sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm hôm qua. Khu dân cư ở tổ 8 (phường Cẩm Lệ) bị nước tấn công lúc 2 giờ sáng và tràn vào nhà nhiều hộ dân. Ông Trần Sáng cho hay mới tuần trước, nước vào nhà hơn nửa mét, vừa dọn dẹp xong, nhà chưa kịp khô ráo thì lại bị ngập tiếp. Lần này nước ngập khoảng 0,3m. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-lu-5.jpg
Một nhà dân bị nước tấn công, ngập nặng trong đêm. Đến 7h sáng nay, trời ngớt mưa nên nước rút bớt.
tp-cl.jpg
Anh Đình Thịnh (tổ 8, phường Cẩm Lệ) cho hay, trong đêm nước dâng lên rất cao, chảy xiết. Các hộ dân cuống cuồng dọn dẹp nhà cửa, kê cao đồ đạc vì sợ "tập 2" sẽ hung hãn như lần lũ vừa xong.
tp-lu-6.jpg
Một hộ dân bán hàng tạp hóa nhà xây trên khu đất cao đã dựng vách chắn nước từ sớm vì sợ ngập.
tp-lu-7.jpg
Lực lượng chức năng đã căng dây ngăn người và phương tiện qua lại khu vực này để đảm bảo an toàn.
hvlu.jpg
tp-hv-copy.jpg
Nước sông tràn lên đường bủa vây nhiều khu dân cư xã Hòa Vang. Đây cũng là khu vực ngập nặng trong đợt mưa lũ cuối tháng 10. Hàng loạt hộ dân vừa mới đẩy bùn non, dọn dẹp nhà chưa kịp ổn định lại đối mặt với nước lũ.
tp-lu.jpg
tp-ah.jpg
Nước uy hiếp nhiều hộ dân, cửa hàng trong sáng 3/11. Trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 2/11 đến 7 giờ ngày 3/11), Đà Nẵng đã có mưa to, mưa rất to như: Bà Nà 521.6mm, Nông Sơn 321.2mm, Thăng Bình 389.0mm, Hội An 298.4mm, Tam Kỳ 283.0mm…
lu-1-6502.jpg
Tuyến đường Tôn Đức Thắng bị nước tấn công trong đêm. Nhiều đoạn thấp trũng nước tràn vào nhà cửa, quán xá hai bên đường.
lu-4-6273.jpg
Nhiều tuyến đường quanh bến xe trung tâm TP Đà Nẵng cũng biến thành sông khiến xe cộ qua lại khó khăn. Chỉ những xe ô tô gầm cao mới dám vượt qua những tuyến đường này.
3236358403112376233.jpg
tp-lu-2.jpg
Khu vực tổ 89 phường Hòa Xuân tái ngập sau mấy ngày nước rút. Dù không lớn bằng trận lũ mới đây nhưng cũng khiến người dân lo sợ, ngao ngán vì đồ đạc, tài sản trong nhà bị nước ngâm hư hỏng, cuộc sống bị đảo lộn.
tp-hx.jpg
"Nước tràn vào nhà lúc 5 giờ sáng, sau đó rút ra. Tới tầm 9h thì lại dâng ngập nhà lại", anh Lê Thịnh (tổ 89, phường Hòa Xuân) ngao ngán.
tp-hx-3423.jpg
Máy giặt, tủ lạnh... lại phải kê cao vì đợt mưa lần này dự báo còn kéo dài.
lu-3-8657.jpg
Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, mực nước trên sông Vu Gia -Thu Bồn đang lên nhanh và dao động ở mức dưới báo động 3 đến trên báo động 3. Trong 24 giờ tới, xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông và đồng ruộng. Độ sâu ngập phổ biến từ 0.25 – 1.25m và có nơi ngập cao hơn.
Thanh Hiền
#Nước lũ #lũ bủa vây #mưa lớn #ngập lũ #Đà Nẵng

