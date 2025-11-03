Chưa kịp khô nền nhà sau đợt lũ, người Đà Nẵng lại 'đón mưa, chạy nước'

TPO - Chưa kịp khô nền nhà sau đợt lũ trước, người dân Đà Nẵng lại phải "chạy" nước. Mưa lớn kéo dài qua đêm khiến nhiều khu dân cư phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng)... ngập sâu, cuộc sống đảo lộn.
Nước sông tràn lên đường bủa vây nhiều khu dân cư xã Hòa Vang. Đây cũng là khu vực ngập nặng trong đợt mưa lũ cuối tháng 10. Hàng loạt hộ dân vừa mới đẩy bùn non, dọn dẹp nhà chưa kịp ổn định lại đối mặt với nước lũ.
Nước uy hiếp nhiều hộ dân, cửa hàng trong sáng 3/11. Trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 2/11 đến 7 giờ ngày 3/11), Đà Nẵng đã có mưa to, mưa rất to như: Bà Nà 521.6mm, Nông Sơn 321.2mm, Thăng Bình 389.0mm, Hội An 298.4mm, Tam Kỳ 283.0mm…
Khu vực tổ 89 phường Hòa Xuân tái ngập sau mấy ngày nước rút. Dù không lớn bằng trận lũ mới đây nhưng cũng khiến người dân lo sợ, ngao ngán vì đồ đạc, tài sản trong nhà bị nước ngâm hư hỏng, cuộc sống bị đảo lộn.