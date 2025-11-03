Chưa kịp khô nền nhà sau đợt lũ, người Đà Nẵng lại 'đón mưa, chạy nước'

TPO - Chưa kịp khô nền nhà sau đợt lũ trước, người dân Đà Nẵng lại phải "chạy" nước. Mưa lớn kéo dài qua đêm khiến nhiều khu dân cư phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng)... ngập sâu, cuộc sống đảo lộn.