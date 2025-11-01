Hơn 1.300 người trong bệnh viện ngập nặng nhất Đà Nẵng chống chọi ra sao trong 4 ngày cô lập?

TPO - Trận ngập lịch sử với mức nước chưa từng thấy khiến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam bị cô lập suốt mấy ngày trời, bên trong có hơn 1.300 người. Đây là bệnh viện ngập lũ nặng nhất trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 tại Đà Nẵng.
Do đã chuẩn bị từ trước, nên bệnh viện cung cấp đủ thức ăn, nước uống cho hơn 1.300 người. Những ngày sau, các lực lượng chức năng liên tục tiếp tế. Lãnh đạo bệnh viện chia sẻ thêm, nước lũ xung quanh bệnh viện rất hung hãn, chảy xiết, một số thuyền, ca nô không thể tiếp cận, có chiếc vào gần tới nơi thì bị lật.
Máy móc, thiết bị, đồ đạc được đưa hết lên tầng trên. Những căn phòng ở tầng 1 chỉ còn giường sắt nên nên không thiệt hại nhiều dù bị lũ ngâm đến 4 ngày.
Quầy thuốc ở tầng 1 được lau dọn kỹ càng, bố trí lại thuốc men.
Một số khu vực ở bệnh viện còn lấm lem bùn đất sau khi lũ rút, các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ bệnh viện dọn dẹp.