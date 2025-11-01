Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Hơn 1.300 người trong bệnh viện ngập nặng nhất Đà Nẵng chống chọi ra sao trong 4 ngày cô lập?

Thanh Hiền

TPO - Trận ngập lịch sử với mức nước chưa từng thấy khiến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam bị cô lập suốt mấy ngày trời, bên trong có hơn 1.300 người. Đây là bệnh viện ngập lũ nặng nhất trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 tại Đà Nẵng.

Lãnh đạo bệnh viện nói về việc ứng phó cơn lũ lịch sử. Video: Thanh Hiền.
tp-bv-2.jpg
Mực nước lũ còn hằn in trên tường. Bác sĩ Võ Thôi, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho hay ngày 28/10, nước bắt đầu tấn công bệnh viện, sau đó dâng cao dần lên. Toàn bộ tầng 1 thất thủ. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-bv-bqn-7.jpg
Tất cả các khoa, phòng ở tầng 1 đã chuyển bệnh nhân, máy móc, trang thiết bị... lên các tầng cao hơn. Theo BS Thôi, do đã chuẩn bị từ trước nên bệnh viện chủ động ứng phó, dù khối lượng công việc rất nhiều và phải chạy đua với nước lũ đang dâng lên liên tục.
tp-bv-17.jpg
Toàn bộ bệnh nhân, người nhà đều phải chuyển lên các tầng trên. Thời điểm này, bệnh viện có hơn 1.300 bệnh nhân, người nhà và đội ngũ y tế. Trong đó có hơn 100 bệnh nhân phải "chạy lụt" từ tầng 1. Phía ngoài là nước lũ bủa vây, cô lập bệnh viện.
tp-bv-bqn-6.jpg
Lũ dâng kèm theo cúp điện, cúp nước. Bệnh viện phải chạy máy nổ thường xuyên để phục vụ cho các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân thở máy.
tp-bv-bqn-5.jpg
tp-bv-bqn-4.jpg
Do đã chuẩn bị từ trước, nên bệnh viện cung cấp đủ thức ăn, nước uống cho hơn 1.300 người. Những ngày sau, các lực lượng chức năng liên tục tiếp tế. Lãnh đạo bệnh viện chia sẻ thêm, nước lũ xung quanh bệnh viện rất hung hãn, chảy xiết, một số thuyền, ca nô không thể tiếp cận, có chiếc vào gần tới nơi thì bị lật.
tp-bv-bqn-2.jpg
"Mực nước trong bệnh viện có thời điểm dâng quá sức tưởng tượng, lên 1,5m, nơi thấp ngập đến 2m. Trong tình thế hết sức cấp bách, bệnh viện phải gồng mình lên chống lũ, đặc biệt quan tâm đến bệnh nhân nặng, yếu thế. Đội ngũ nhân viên làm việc 200% công suất trong điều kiện hết sức khó khăn", BS Thôi kể.
tp-bv.jpg
Giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi của bác sĩ trong thời điểm căng mình chống lũ.
tp-bv-bqn-3.jpg
Xe máy cũng được chuyển lên hành lang tầng 2, tầng 3 để tránh tối đa thiệt hại tài sản.
tp-bv-16.jpg
tp-bv-23.jpg
Máy móc, thiết bị, đồ đạc được đưa hết lên tầng trên. Những căn phòng ở tầng 1 chỉ còn giường sắt nên nên không thiệt hại nhiều dù bị lũ ngâm đến 4 ngày.
tp-bv-4.jpg
Đến ngày 1/11, lũ rút hết, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đã trở lại hoạt động bình thường. Lãnh đạo bệnh viện thở phào vì đã vượt qua cơn bĩ cực, bảo đảm an toàn trong trận ngập lịch sử. "Tất cả mọi người đều an toàn, máy móc thiết bị không bị hư hỏng, tổn thương. Đó là điều quá mừng", lãnh đạo bệnh viện bày tỏ.
tp-bv-3.jpg
Toàn bộ khoa cấp cứu đã trở về vị trí và hoạt động bình thường.
tp-bv-5.jpg
Thang máy cũng được khôi phục để phục vụ người bệnh và nhân viên y tế. Cả bệnh viện dồn lực đưa bệnh viện về hoạt động ổn định như ngày thường.
tp-bv-22.jpg
Lũ rút tới đâu, dọn dẹp tới đó. Tầng 1 đã được dọn dẹp sạch sẽ, phơi khô bàn, ghế, tủ, giường bệnh...để chuẩn bị phục vụ bệnh nhân.
tp-bv-26.jpg
tp-bv-25.jpg
Quầy thuốc ở tầng 1 được lau dọn kỹ càng, bố trí lại thuốc men.
tp-bv-20.jpg
Xe máy được đưa xuống sau gần cả tuần "chạy lụt" lên tầng 2, tầng 3.
tp-bv-7.jpg
Nhờ có kịch bản ứng phó cụ thể, dự trù các tình huống xảy ra nên bệnh viện không bị thiệt hại lớn trong lũ và khi lũ rút cũng khôi phục rất nhanh chóng.
tp-bv-15.jpg
Bác sĩ Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng đã đến thăm, tặng quà và động viên bệnh viện. Bà bày tỏ rất vui vì bệnh viện đã nỗ lực chống chọi qua cơn lũ lịch sử, đảm bảo an toàn cho hơn 1.300 người cũng như máy móc thiết bị. Theo bà, đây là trường hợp áp dụng phương châm "4 tại chỗ" điển hình mà các đơn vị khác cần học tập.
tp-bv-27.jpg
tp-bv-19.jpg
Một số khu vực ở bệnh viện còn lấm lem bùn đất sau khi lũ rút, các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ bệnh viện dọn dẹp.
tp-bv-8.jpg
Những đoàn thiện nguyện liên tục đến bệnh viện, chia sẻ khó khăn với người bệnh trước, trong và sau lũ. "Bệnh viện cám ơn các lực lượng vũ trang, các đội nhóm thiện nguyện mạnh thường quân... đã kề vai sát cánh cùng bệnh viện. Nếu không có họ, bệnh viện sẽ không thể nào vượt qua được cơn lũ lịch sử này", bác sĩ Nguyễn Tài, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cảm kích.
Thanh Hiền
