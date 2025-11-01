Hơn 1.300 người trong bệnh viện ngập nặng nhất Đà Nẵng chống chọi ra sao trong 4 ngày cô lập?

TPO - Trận ngập lịch sử với mức nước chưa từng thấy khiến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam bị cô lập suốt mấy ngày trời, bên trong có hơn 1.300 người. Đây là bệnh viện ngập lũ nặng nhất trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 tại Đà Nẵng.