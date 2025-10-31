Đêm trong thôn ngập chưa từng thấy

TPO - Nhiều đêm liền mất điện, nước lụt bủa vây tứ bề, chưa bao giờ người dân tổ dân phố Quan Châu (phường Hoà Xuân, TP Đà Nẵng) nghĩ phải sống trong cảnh tượng ngập lụt dai dẳng như bây giờ.
Nhà anh Tiện ở đầu xóm, nền cao, hàng xóm đem 6 chiếc xe máy tới gửi, cùng với xe trong nhà. Tưởng an toàn nhưng ngờ đâu cơn lũ lần này quá lớn, nhấn chìm tất cả. Đến tối 30/10 nước rút, nhìn cả chục chiếc xe máy "chết đuối", vợ chồng anh chỉ biết thở dài.
Những hàng quán, nhà cửa thấp chịu trận đợt lũ vừa lớn vừa lâu. Phần lớn người dân đã di tản, chỉ những nhà có tầng hai mới ở lại.
Người dân liên tục ra vào xóm trong đêm khi thấy nước rút dần. Bà con lấy thức ăn, đi sạc điện thoại, đèn pin để đêm có ánh sáng dọn lũ....