Dùng máy bay không người lái cứu trợ vùng ngập lụt ở Đà Nẵng

TPO - Ngày 29/10, trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu dân cư, lực lượng Phòng thủ khu vực 3 - Trà My (TP Đà Nẵng) đã triển khai sử dụng máy bay không người lái (drone) để đưa hàng cứu trợ đến người dân bị cô lập, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong điều kiện nước lũ chảy xiết.

Trung tá Phạm Văn Hậu - Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My, cho biết mưa lớn từ tối 28/10 đã làm nước sông Trường, sông Nước Oa dâng cao, gây chia cắt nhiều tuyến đường, cô lập hàng chục hộ dân tại các xã Trà My, Trà Tân (TP Đà Nẵng). Trong đó, thôn Tân Hiệp có 8 hộ với hơn 40 nhân khẩu bị cô lập nhiều giờ, không thể di chuyển ra ngoài.

Sử dụng máy bay không người lái tiếp tế người dân vùng ngập lũ ở Trà My.

Do dòng nước xiết, nhiều chướng ngại vật, nguy cơ mất an toàn nếu dùng xuồng máy, nên đơn vị quyết định phối hợp với doanh nghiệp tư nhân đưa hàng cứu trợ bằng drone. Cách làm này vừa kịp thời, vừa bảo đảm an toàn cho lực lượng và người dân.

Cùng thời điểm, tại thôn Trấn Dương (xã Trà My), tuyến đường huyết mạch dài gần 500 m bị ngập sâu hơn 1,5 m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống hàng trăm hộ dân. Lực lượng bộ đội, công an, dân quân đã triển khai phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức di dời dân đến nơi an toàn, hỗ trợ kê cao tài sản, giúp dân ổn định tạm thời trong vùng ngập.

Lực lượng Công binh cơ động phương tiện khắc phục sạt lở ở vùng núi Trà My.

Trong khi đó, Quốc lộ 14 lên vùng cao xã Trà Leng, Trà Giáp bị chia cắt hoàn toàn. Lữ đoàn Công binh 270 Quân khu 5 tức tốc hành quân khẩn cấp lên đường giúp địa phương khai thông các tuyến đường, ứng cứu cứu dân.

Quãng đường hành quân hơn 40 km từ Sở chỉ huy phòng chống lụt bão của Quân khu (đặt tại Ban Chỉ huy quân sự phòng thủ khu vực 3 - Trà My) phải mất nhiều giờ đồng hồ mới đến nơi.

Ngay khi có mặt, các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng khắc phục 5 vị trí sạt lở với hàng trăm khối đất đá thông đường vào đến trường phổ thông dân tộc bán trú Trà Leng.

Chiều 29/10, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn, khu vực miền núi mưa xối xả không ngừng khiến nước từ thượng nguồn đổ về rất lớn, các sông trên địa bàn tiếp tục dâng cao lập đỉnh mới.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, chiều 29/10 mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên. Theo đó, sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức 10.01m (trên BĐ3 1.01m); Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 17.84m (trên BĐ3: 2.84m); tại Giao Thủy ở mức 9.38m (trên BĐ3 0.58m); tại Câu Lâu ở mức 5.17m (trên BĐ3: 1.17m); tại Hội An ở mức 2.99m (trên BĐ3 0.99m); Sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức 2.73m (trên BĐ3 0.23m); Sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ ở mức 2.44m (trên BĐ2 0.24m).

Nước lũ dâng cao ở xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng

Nhà dân ở xã Lãnh Ngọc ngập sát nóc

Dự báo trong 6-18 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và xuất hiện đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa khả năng đạt từ 10.6-10.80m (trên BĐ3 1.60-1.80m, mức xấp xỉ lũ lịch sử năm 2009); sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt 5.45-5.5m (trên BĐ3 1.45-1.5m, xấp xỉ mức lũ lịch sử năm 1964), tại Hội An đạt 3.5m- trên BĐ3 1.5m, cao hơn lũ lịch sử năm 1964 là 0.1m. Sông Hàn đạt 3.6-3.7m (trên BĐ3: 1.1-1.2m); trên sông Tam Kỳ dao động ở mức BĐ2-BĐ3.

Xã Thượng Đức ngập sâu

Ngập lụt sâu diện rộng nghiêm trọng tiếp tục diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Quế Sơn, Tam Xuân, Lãnh Ngọc, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng, P. Bàn Thạch, P. Hương Trà, P. Quảng Phú, xã Tây Hồ, Thăng Điền, Thăng Trường, Quế Xuân, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Bà Nà, Thăng An, Thu Bồn, Hòa Vang, Hải Vân,...

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.