Thót tim cảnh người đàn ông ôm cột điện kêu cứu giữa dòng lũ đêm

Hoài Văn-Duy Quốc
TPO - Thuyền bị lật, người đàn ông ôm cột điện cố bám trụ giữa dòng nước xiết cuồn cuộn. Người dân phát hiện hoảng hốt, kịp thời cứu sống

Tối 28/10 trên mạng xã hội Facebook đăng tải clip một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi phía dưới cầu Hà Nha, thuộc xã Hà Nha (TP Đà Nẵng).

567151234-770846005979641-3474251381594528791-n-5731.jpg
Người đàn ông ôm cột điện kêu cứu giữa dòng nước lũ chảy xiết

Người này ôm chặt cây cột điện giữa dòng nước lũ cuồn cuộn chảy xiết. Phía trên cầu Hà Nha, nhiều người dân la hét kêu cứu để những người đi thuyền đến ứng cứu. Người dân cũng la to động viên người đàn ông cố gắng bám trụ.

Sau đó, hai người đàn ông đã bơi thuyền ra ứng cứu, đưa người bị nạn lên thuyền an toàn. Người đàn ông nằm trên thuyền mệt rã người sau thời gian ôm bám cột điện giữa dòng lũ. Trên cầu, nhiều người dân đã vỗ tay tán thưởng hai người dũng cảm đã ứng cứu kịp thời.

554156924-1153757529598525-6222854294488712966-n.jpg
Ông Hải may mắn được phát hiện cứu sống.

Lãnh đạo xã Hà Nha, cho biết sự việc xảy ra trên địa bàn. Theo đó, vào khoảng 18h30 cùng ngày ông Lương Hải (ở thôn Ngọc Kinh Đông, xã Hà Nha) chèo thuyền ra thăm đàn bò ngoài trại nhưng không may thuyền bị lật. Ông Hải bám vào một trụ điện, một lúc sau có một người dân thôn đi qua phát hiện, la hét mọi người đến ứng cứu.

Lực lượng chức năng xã sau đó đã đến hiện trường nhưng may mắn ông Hải đã được người dân dùng thuyền bơi ra cứu lên bờ.

Trước đó, chiều 28/10, lực lượng Thanh niên xung kích thuộc Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng đã kịp thời cứu sống 3 người dân bị lật thuyền khi đang chèo qua khu vực ngập sâu để mua lương thực tại phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng.

Video: Cứu kịp thời 3 người dân bị lật thuyền giữa dòng nước lũ.
3 người dân bị lật thuyền khi đang chèo qua khu vực ngập sâu.

3 người dân bị lật thuyền khi đang chèo qua khu vực ngập sâu.

Đúng thời điểm này, cano cứu hộ của lực lượng CATP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ phát hiện, đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ và đưa cả 3 người vào nơi an toàn.

Theo ghi nhận, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) hiện vẫn đang ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu, bố trí lực lượng hỗ trợ di dời và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng ngập.

Hoài Văn-Duy Quốc
