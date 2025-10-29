Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người dân vùng ngập Đà Nẵng lội nước vài km để mua nhu yếu phẩm

Giang Thanh

TPO - Bị nước lũ chia cắt hơn 2 ngày nay, người dân các vùng ngập sâu ở trung tâm Đà Nẵng lội nước vài km, chèo thuyền để đi mua nhu yếu phẩm, cầm cự chờ nước rút.

tp-nguoi-dan-di-cho-lut-17.jpg
Ghi nhận trưa 29/10, người dân vùng ngập lụt﻿ ở các xã Bà Nà, xã Hòa Vang… (TP Đà Nẵng) đổ về chợ Cầu Giăng để mua sắm nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm. Những con thuyền nhỏ liên tục cập mạn vào các tuyến đường chính, chở người dân từ các vùng bị nước lũ chia cắt đi chợ. Ảnh: Giang Thanh
tp-nguoi-dan-di-cho-lut-14.jpg
Khu vực đường Quảng Xương - Quốc lộ 14G đã ngập sâu, chia cắt người dân sống ở các thôn xung quanh tuyến đường này như Túy Loan, Túy Loan Tây, Dương Lâm... Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo ở khu vực ngập lụt.
tp-nguoi-dan-di-cho-lut-12.jpg
Nhà ở thôn Túy Loan Tây 1, ông Đặng Văn Bông (áo xanh) lội nước hơn 3km để từ nhà ra đến khu vực chợ Cầu Giăng mua sắm. Hiện, nhà ông nước đã ngập đến bụng. Vì sợ đợt lụt kéo dài, ông mua thêm một bình ga dự trữ để nấu nướng.
tp-nguoi-dan-di-cho-lut-13.jpg
"Nhà tôi có gác nên trong hôm qua, chúng tôi đã chuyển hết đồ đạc, vật dụng lên tầng 2 để tránh ngập. Thực phẩm trong tủ lạnh đủ để gia đình ăn trong 2 ngày vừa rồi, nay vừa hết đồ ăn nên 2 cha con lội nước ra đây đi chợ, tiện đổi luôn bình ga để đề phòng lụt dài ngày", ông Bông nói.
tp-nguoi-dan-di-cho-lut-15.jpg
Định bụng vừa lội nước vừa kéo bình ga về nhà nhưng may mắn, ông Bông gặp được hàng xóm chèo thuyền ra đi chợ nên được "ship" giúp bình ga về nhà.
tp-nguoi-dan-di-cho-lut-21.jpg
Hàng chục lượt thuyền nhôm liên tục chèo ra, vào các khu vực ngập sâu﻿, trên thuyền đầy ắp thực phẩm, nhu yếu phẩm.
tp-nguoi-dan-di-cho-lut-16.jpg
tp-nguoi-dan-di-cho-lut-19.jpg
tp-nguoi-dan-di-cho-lut-1.jpg
tp-nguoi-dan-di-cho-lut-20.jpg
Người dân vùng ngập sâu chủ yếu mua sắm thực phẩm tươi, rau xanh, mì tôm, nước sạch, xăng, dầu... Mỗi lần đi ra đi vào đều tốn nhiều thời gian, công sức nên gia đình nào cũng tranh thủ mua sắm đủ dùng trong 2 - 3 ngày.
tp-nguoi-dan-di-cho-lut-18.jpg
Nhà ở thôn Túy Loan, ông Võ Văn Chiến cũng xắn quần, đội mưa lội nước khoảng 4km để đi chợ. Nhà ông đã ngập sâu trong nước, hai vợ chồng ông phải sơ tán sang nhà con trai để tránh lụt. Sáng nay, ông cùng con đi chợ để mua thêm thực phẩm.
tp-nguoi-dan-di-cho-lut-11.jpg
"Lội ra đây cũng rất vất vả vì nước chảy rất xiết, mưa lớn như trút nước. Cũng may trở vào thì tôi xin ké được thuyền của hàng xóm, giờ đang chờ họ đi chợ về để cùng vào", ông Chiến nói.
tp-nguoi-dan-di-cho-lut-5.jpg
Thôn Thái Lai (xã Bà Nà) cũng bị chia cắt bởi nước lũ, nhiều tổ bị cô lập bốn bề. Người dân di chuyển ra khu vực trung tâm xã chủ yếu bằng thuyền nhôm. Tại khu vực chốt chặn trước tuyến đường liên thôn, 5 - 7 chiếc thuyền đậu san sát chờ người dân đi chợ về.
tp-nguoi-dan-di-cho-lut-2.jpg
tp-nguoi-dan-di-cho-lut-8.jpg
tp-nguoi-dan-di-cho-lut-7.jpg
tp-nguoi-dan-di-cho-lut-3.jpg
Tuyến đường chính của thôn ngập sâu khoảng 2-3m, dòng nước chảy xiết khiến việc chèo thuyền cũng gặp nhiều nguy cơ. Bởi vậy, mỗi chiếc thuyền chỉ chở khoảng 2-3 người, chủ yếu là thanh niên, trai tráng, biết bơi.
tp-nguoi-dan-di-cho-lut-9.jpg
Sau khi mua sắm, những chiếc thuyền nhỏ vượt nước lũ trở về. Theo người dân ở đây, sống ở vùng trũng thấp nên các hộ gia đình đều có thuyền nhỏ để không bị cô lập, bị động khi xảy ra thiên tai.
tp-nguoi-dan-di-cho-lut-10.jpg
Mỗi chuyến thuyền về không chỉ mang theo thực phẩm của gia đình và còn chở theo nhu yếu phẩm, vật dụng, hàng hóa... mà hàng xóm gửi mua, bà con cùng giúp người dân cầm cự qua những ngày ngập lụt﻿ khó khăn.
Giang Thanh
#Đà Nẵng #ngập lụt #người dân #mua sắm #lội nước #chèo thuyền #cứu trợ

