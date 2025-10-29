Người dân vùng ngập Đà Nẵng lội nước vài km để mua nhu yếu phẩm

TPO - Bị nước lũ chia cắt hơn 2 ngày nay, người dân các vùng ngập sâu ở trung tâm Đà Nẵng lội nước vài km, chèo thuyền để đi mua nhu yếu phẩm, cầm cự chờ nước rút.