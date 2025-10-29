Người dân vùng ngập Đà Nẵng lội nước vài km để mua nhu yếu phẩm

TPO - Bị nước lũ chia cắt hơn 2 ngày nay, người dân các vùng ngập sâu ở trung tâm Đà Nẵng lội nước vài km, chèo thuyền để đi mua nhu yếu phẩm, cầm cự chờ nước rút.
Người dân vùng ngập sâu chủ yếu mua sắm thực phẩm tươi, rau xanh, mì tôm, nước sạch, xăng, dầu... Mỗi lần đi ra đi vào đều tốn nhiều thời gian, công sức nên gia đình nào cũng tranh thủ mua sắm đủ dùng trong 2 - 3 ngày.
Tuyến đường chính của thôn ngập sâu khoảng 2-3m, dòng nước chảy xiết khiến việc chèo thuyền cũng gặp nhiều nguy cơ. Bởi vậy, mỗi chiếc thuyền chỉ chở khoảng 2-3 người, chủ yếu là thanh niên, trai tráng, biết bơi.