Nước lũ cuồn cuộn đổ về, tuyến đường ven sông Hàn bị chia cắt

TPO - Nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về sông Hàn, mực nước sông ở mức 2,46m và dự báo tiếp tục dâng lên vượt mức BĐ3. Tuyến đường ven sông bị chia cắt, một số đường trong khu dân cư ngập lụt cục bộ do tràn hồ điều tiết.
Rào chắn, dây cảnh báo được bố trí ở 2 đầu đường. Lực lượng công an, dân phòng liên tục túc trực để nhắc nhở người dân.
Nước qua khu vực này chảy rất xiết nên lực lượng chức năng nghiêm cấm người dân sử dụng thuyền, xuồng để di chuyển.
Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, nước lũ trên sông Hàn đang lên. Mực nước lúc 13h trên sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức 2,46m. Dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hàn tiếp tục lên ở mức trên BĐ3 khoảng 0,2m. Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn khả năng lên trở lại. Ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị.
Trong 24h qua, tại các xã, phường TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 13h ngày 27/10 đến 13h ngày 28/10 ở đồng bằng phổ biến từ 80-160mm, vùng núi phổ biến từ 200-350mm. Từ nay đến hết đêm 29/10, Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 120-250mm, có nơi trên 300mm; vùng núi phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.