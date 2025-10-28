Nước lũ cuồn cuộn đổ về, tuyến đường ven sông Hàn bị chia cắt

Trong 24h qua, tại các xã, phường TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 13h ngày 27/10 đến 13h ngày 28/10 ở đồng bằng phổ biến từ 80-160mm, vùng núi phổ biến từ 200-350mm. Từ nay đến hết đêm 29/10, Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 120-250mm, có nơi trên 300mm; vùng núi phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.