Xã hội

Nước lũ cuồn cuộn đổ về, tuyến đường ven sông Hàn bị chia cắt

Giang Thanh

TPO - Nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về sông Hàn, mực nước sông ở mức 2,46m và dự báo tiếp tục dâng lên vượt mức BĐ3. Tuyến đường ven sông bị chia cắt, một số đường trong khu dân cư ngập lụt cục bộ do tràn hồ điều tiết.

tp-nuoc-song-dang-cao-22.jpg
Chiều tối 28/10, khu vực trung tâm Đà Nẵng﻿ vẫn có mưa vừa đến mưa to. Trên sông Cẩm Lệ - sông Hàn, dòng nước lũ cuồn cuộn đổ về, đục ngầu. Mực nước sông dâng nhanh, ngấp nghé mép sông. Ảnh: Giang Thanh
tp-nuoc-song-dang-cao-3.jpg
Đường Thăng Long đoạn dưới chân cầu Cẩm Lệ cũng ngập sâu do nước sông tràn lên bờ. Từ sáng sớm nay, UBND phường Cẩm Lệ đã cấm người dân lưu thông qua khu vực này để đề phòng nguy hiểm.
tp-nuoc-song-dang-cao-21.jpg
Tuyến đường Thăng Long ven sông Cẩm Lệ ngập sâu ở khu vực dưới gầm Cầu Đỏ. Đây là khu vực thường xuyên bị ngập khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về. Từ nhiều ngày nay, lực lượng chức năng đã chốt chặn, giăng dây cảnh báo người dân không lưu thông.
tp-nuoc-song-dang-cao-1.jpg
tp-nuoc-song-dang-cao-2.jpg
Rào chắn, dây cảnh báo được bố trí ở 2 đầu đường. Lực lượng công an, dân phòng liên tục túc trực để nhắc nhở người dân.
tp-nuoc-song-dang-cao-23.jpg
Người dân lưu thông trên tuyến đường Ông Ích Đường (phường Cẩm Lệ) cũng được lực lượng chức năng điều hướng đi thẳng lên cầu thay vì được rẽ vào kiệt 200 Ông Ích Đường để tránh các tuyến đường ngập lụt.
tp-nuoc-song-dang-cao-11.jpg
Gần 400m đường ngập trong biển nước. Được biết, tuyến đường Thăng Long nối dài với Túy Loan là tuyến đường di chuyển về trung tâm thành phố của người dân các khu vực Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây (cũ), xã Hòa Vang, xã Bà Nà...
tp-nuoc-song-dang-cao-12.jpg
tp-nuoc-song-dang-cao-13.jpg
Nước qua khu vực này chảy rất xiết nên lực lượng chức năng nghiêm cấm người dân sử dụng thuyền, xuồng để di chuyển.
tp-nuoc-song-dang-cao-16.jpg
Cũng do mực nước sông dâng cao, nước từ khu vực hồ điều tiết tràn ngược vào đường Trần Quý Hai - Trần Văn Lan (phường Cẩm Lệ) gây ngập lụt cục bộ vào giờ tan tầm. Người dân và học sinh lội bì bõm trong nước ngập để về nhà.
tp-nuoc-song-dang-cao-17.jpg
tp-nuoc-song-dang-cao-18.jpg
tp-nuoc-song-dang-cao-19.jpg
tp-nuoc-song-dang-cao-20.jpg
Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, nước lũ trên sông Hàn đang lên. Mực nước lúc 13h trên sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức 2,46m. Dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hàn tiếp tục lên ở mức trên BĐ3 khoảng 0,2m. Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn khả năng lên trở lại. Ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị.

Trong 24h qua, tại các xã, phường TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 13h ngày 27/10 đến 13h ngày 28/10 ở đồng bằng phổ biến từ 80-160mm, vùng núi phổ biến từ 200-350mm. Từ nay đến hết đêm 29/10, Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 120-250mm, có nơi trên 300mm; vùng núi phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Giang Thanh
#Đà Nẵng #lũ sông Hàn #ngập đường Đà Nẵng #ngập lụt Đà Nẵng #sạt lở đất #đường ven sông #cứu hộ lũ #bão số 12

