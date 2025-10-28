Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cả xóm ở Đà Nẵng trắng đêm chạy lũ khi nước sông dâng không ngừng

Thanh Hiền

TPO - "Từ đêm qua nước bắt đầu dâng cao, mạnh nhất lúc 1 giờ sáng và tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Nhà tôi đã ngập hơn 1m, nếu còn mưa và nước từ thượng nguồn đổ về nữa thì chắc chắn sẽ ngập nặng hơn", ông Nguyễn Quang Minh (xã Hòa Vang) lo lắng.

Từ đêm 27/10 đến sáng nay 28/10, nước trên nhiều sông ở Đà Nẵng dâng cao, tràn đường, tấn công các khu dân cư ven sông. Hàng loạt nhà cửa bị ngập nặng, thất thủ.

Hàng loạt nhà dân ven sông ở Đà Nẵng bị ngập nặng. Video: Thanh Hiền.
tp-ngap-hv-13.jpg
Nước sông﻿ Túy Loan đến 10h sáng 28/10 vẫn không ngừng dâng. Hàng loạt nhà cửa hai bên sông bị nước sông tràn lên bủa vây. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-ngap-hv-4.jpg
Thôn xóm bị nước nhấn chìm. Bà Lê Thị Báng (thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Vang) cho hay ngày hôm qua đã kê tài sản lên cao, đến tối qua nhà hàng xóm xin ở nhờ. "Cả đêm tôi cứ chạy ra nhìn xem nước lên tới đâu. Đến khoảng 4g sáng thì nước đã ngập 1m trong nhà.
tp-ngap-hv-7.jpg
Nhiều nhà đã ngập một nửa. Các hộ dân phải di tản vì mực nước sông suốt từ đêm đến sáng không ngừng dâng.
tp-ngap-hv-5.jpg
tp-ngap-hv-9.jpg
tp-ngap-hv-16.jpg
tp-ngap-hv-6.jpg
Nước lũ mênh mông, đánh úp các khu dân cư ven sông trong đêm. "Lũ ở vùng này không lạ nhưng chưa năm nào nước lên nhanh và lớn như lần này cả. Nhà tôi ở đầu xóm, nước ngập nhưng không nặng, vào sâu trong kia có hộ đã lút tới mái", chị Thu Thủy (thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang) kể.
tp-ngap-hv-3.jpg
Ông Nguyễn Quang Minh (xã Hòa Vang) leo lên triền đất cao trước nhà nhận bánh mì tiếp tế từ người thân. "Từ đêm qua nước bắt đầu dâng cao, mạnh nhất lúc 1g sáng và tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Nhà tôi đã ngập hơn 1m, nếu còn mưa và nước từ thượng nguồn đổ về nữa thì chắc chắn sẽ ngập nặng hơn", ông lo lắng.
tp-hv.jpg
Người dân leo lên mái nhà, bất lực nhìn nước từ sông tràn vào, dâng liên tục.
tp-hvlu-3.jpg
Một xóm nhỏ ven sông Túy Loan bị nước sông đục ngầu tấn công, gây ngập nhà dân trên dưới 1m. Dù cật lực kê gác tài sản, ứng phó với ngập nhưng bà con vẫn rất bất ngờ vì mực nước năm nay lên cao, rút chậm.
tp-ngap-hv-20.jpg
Người dân thôn Bồ Bản tranh thủ ăn cơm giữa bốn bề nước bủa vây để có sức chống chọi với lũ.
tp-ngap-hv-19.jpg
tp-ngap-hv-21.jpg
﻿tp-ngap-hv-22.jpg
hvlu-2-6223.jpg
Ghi nhận ngày 28/10, Đà Nẵng thỉnh thoảng có lúc tạnh mưa song lại tiếp tục mưa to, kéo dài. Dự báo đến hết đêm 29/10, Đà Nẵng có mưa to và rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng từ 120 -300mm, có nơi trên 350mm; vùng núi từ 200 - 400mm, có nơi trên 500mm.
tp-ngap-hv-8.jpg
Nước sông dâng gần tới mặt đường trên cầu. Nhiều tuyến đường xung quanh đã bị phong tỏa để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
tp-ngap-hv-11.jpg
Các hộ dân lo mực nước tiếp tục tăng đã đóng cửa nhà, sơ tán đến nơi cao ráo. Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Bộ, ngập lụt sâu diện rộng vẫn sẽ tiếp tục trong khoảng 24 giờ tới tại các vùng trũng thấp ven sông.
Thanh Hiền
