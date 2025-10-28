Cả xóm ở Đà Nẵng trắng đêm chạy lũ khi nước sông dâng không ngừng

TPO - "Từ đêm qua nước bắt đầu dâng cao, mạnh nhất lúc 1 giờ sáng và tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Nhà tôi đã ngập hơn 1m, nếu còn mưa và nước từ thượng nguồn đổ về nữa thì chắc chắn sẽ ngập nặng hơn", ông Nguyễn Quang Minh (xã Hòa Vang) lo lắng.
Từ đêm 27/10 đến sáng nay 28/10, nước trên nhiều sông ở Đà Nẵng dâng cao, tràn đường, tấn công các khu dân cư ven sông. Hàng loạt nhà cửa bị ngập nặng, thất thủ.
Nước lũ mênh mông, đánh úp các khu dân cư ven sông trong đêm. "Lũ ở vùng này không lạ nhưng chưa năm nào nước lên nhanh và lớn như lần này cả. Nhà tôi ở đầu xóm, nước ngập nhưng không nặng, vào sâu trong kia có hộ đã lút tới mái", chị Thu Thủy (thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang) kể.
Ghi nhận ngày 28/10, Đà Nẵng thỉnh thoảng có lúc tạnh mưa song lại tiếp tục mưa to, kéo dài. Dự báo đến hết đêm 29/10, Đà Nẵng có mưa to và rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng từ 120 -300mm, có nơi trên 350mm; vùng núi từ 200 - 400mm, có nơi trên 500mm.