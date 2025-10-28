Cả xóm ở Đà Nẵng trắng đêm chạy lũ khi nước sông dâng không ngừng

TPO - "Từ đêm qua nước bắt đầu dâng cao, mạnh nhất lúc 1 giờ sáng và tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Nhà tôi đã ngập hơn 1m, nếu còn mưa và nước từ thượng nguồn đổ về nữa thì chắc chắn sẽ ngập nặng hơn", ông Nguyễn Quang Minh (xã Hòa Vang) lo lắng.