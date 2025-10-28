Nước lũ dâng cao, người dân Đà Nẵng liên tục cầu cứu trong đêm

TPO - "Chị sau sinh bị ngất xỉu co giật mà không có thuyền lên bệnh viện", "nhà mình có em bé 13 tháng cần sơ tán gấp, nước đã ngập nửa nhà", "nước lên nhanh quá mà nhà không có gác, có ca nô nào xin cứu giúp 3 người nhà em"... Hàng trăm lời kêu cứu từ những vùng ngập nặng ở Đà Nẵng liên tục trong đêm 27/10.

Tối muộn ngày 27/10, anh Lê Thông cho hay nhà cậu anh tại thôn Phú Hòa (xã Đại Lộc) có 5 người, nhà đã ngập nặng, mất điện và mong có ghe thuyền để được di tản đến nơi an toàn. Anh Thông đã đăng bài lên mạng xã hội, gọi điện đến các số điện thoại cứu hộ để mong được trợ giúp.

Những lời cầu cứu khẩn thiết của người dân vùng ngập tràn lan trên mạng xã hội.

Chị Thu Hồng (xã Thượng Đức) cũng gọi quanh các đội nhóm cứu hộ, cơ quan chức năng để đưa ba mẹ đến nơi cao ráo. Nhiều gia đình có trẻ nhỏ, người già, phụ nữ sau sinh, người ốm đau...cũng hoảng hốt gọi cầu cứu trong đêm. Đa phần nhà họ đã ngập nặng, trong khi trời vẫn mưa lớn, cúp điện nên không khác gì ngồi trên đống lửa.

Trên các trang mạng xã hội, hàng trăm lời cầu cứu khẩn thiết liên tục được đăng lên. Nhiều trường hợp còn nhờ cộng đồng mạng gọi giúp cứu hộ vì mất điện, điện thoại hết pin sẽ không liên lạc được.

Lượng người cần di tản trong đêm quá lớn, mà số lượng ghe thuyền, ca nô ứng cứu có hạn nên không phải trường hợp nào cũng được hỗ trợ ngay.

Đội SOS Đà Nẵng tiếp cận ngôi nhà đã nhập hơn 1 mét, cụ già phải leo lên gác tránh lũ.

Đội SOS Đà Nẵng sau khi nhận thông tin nước dâng cao ở xã Đại Lộc và có hàng trăm người cần di dời, đến bệnh viện đã lập tức tới đây. "Lúc 20h nhiều nơi đã ngập hơn 1m, nước thì cứ mỗi lúc một dâng. Đội đưa lên đây 2 xuồng để tiếp cận, ứng cứu bà con. Lực lượng công an, bộ đội có thêm 2 xuồng nữa", anh Đặng Ngọc Tiến, đội trưởng nói.

Anh Tiến chia sẻ thêm, Đội nhận được hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn cầu cứu của người dân trong đêm, nhưng vì nhân lực và phương tiện có hạn nên không thể nào hỗ trợ tất cả bà con. Đội phải ưu tiên những trường hợp đau ốm, người già, trẻ nhỏ, những nhà ngập quá nặng, ở gần dễ tiếp cận. Những trường hợp ở xa, nước chảy xiết đội không thể vào vì quá nguy hiểm.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Đội SOS đã tiếp cận và đưa khoảng 20 người ra khỏi vùng ngập nguy hiểm. Phần lớn là người già, trẻ nhỏ.

Trong khi đó, Câu lạc bộ Chuyến xe vạn tình 0 đồng cùng các tình nguyện viên đã đưa 5 chiếc xuồng máy vào xã Thăng Điền lúc khuya. "Hiện mưa đã tạm ngớt, càng về khuya nước càng êm, chúng tôi sẽ bơi vào và đưa các cụ già, người dân mắc kẹt trong vùng ngập nặng đến nơi cao ráo", anh Hồ Ngọc Thanh cho biết.

Rất nhiều người dân được đưa ra khỏi nơi ngập lũ nguy hiểm trong đêm.

Để hỗ trợ người dân, các xã, phường, Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng... cũng thông báo số điện thoại các đầu mối ứng cứu để người dân liên hệ.