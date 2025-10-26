Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mưa lớn, hơn 60 khu vực ở Đà Nẵng đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong hôm nay 26/10, nhiều nơi ở Đà Nẵng xảy ra sạt lở đất, nước dâng cao gây ngập. Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún ở hàng chục khu vực.

Từ chiều 25/10 đến nay, Đà Nẵng đã có mưa to, mưa rất to. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn như: Trà Dơn 415.6mm, Trà My 224.0mm, Khâm Đức 211.0mm, Bà Nà 165.2mm, Kỳ Phú 142.8mm, Tam Kỳ 133.2mm...

dn-sat-lo.jpg
Nhiều khu vực vùng núi Đà Nẵng xảy ra sạt lở.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn Đà Nẵng đã gần bão hòa (trên 90%). Trong tối cùng ngày, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều xã, phường.

Các địa điểm người dân cần đặc biệt lưu ý, đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá như đường vào khu du lịch Bà Nà – Suối Mơ; các xã Bến Giằng, Chiên Đàn, Đồng Dương, Hiệp Đức, Nam Trà My, Phú Ninh, Trà Tân…

Hơn 60 địa điểm được Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cảnh báo:

fb-img-1761462811567.jpg
fb-img-1761462813583.jpg
fb-img-1761462816914.jpg
fb-img-1761462820354.jpg

Theo ghi nhận, trong sáng cùng ngày, nhiều điểm tại các xã Trà Leng, Trà Tập, Trà Linh… bị sạt lở làm ách tắc giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Chính quyền địa phương khẩn trương di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng #cảnh báo #sạt lở #lũ quét #Trà My #Trà Tập #mưa lớn #nước ngập

Xem thêm

Cùng chuyên mục