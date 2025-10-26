Mưa lớn, hơn 60 khu vực ở Đà Nẵng đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở

TPO - Trong hôm nay 26/10, nhiều nơi ở Đà Nẵng xảy ra sạt lở đất, nước dâng cao gây ngập. Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún ở hàng chục khu vực.

Từ chiều 25/10 đến nay, Đà Nẵng đã có mưa to, mưa rất to. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn như: Trà Dơn 415.6mm, Trà My 224.0mm, Khâm Đức 211.0mm, Bà Nà 165.2mm, Kỳ Phú 142.8mm, Tam Kỳ 133.2mm...

Nhiều khu vực vùng núi Đà Nẵng xảy ra sạt lở.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn Đà Nẵng đã gần bão hòa (trên 90%). Trong tối cùng ngày, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều xã, phường.

Các địa điểm người dân cần đặc biệt lưu ý, đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá như đường vào khu du lịch Bà Nà – Suối Mơ; các xã Bến Giằng, Chiên Đàn, Đồng Dương, Hiệp Đức, Nam Trà My, Phú Ninh, Trà Tân…

Hơn 60 địa điểm được Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cảnh báo:

Theo ghi nhận, trong sáng cùng ngày, nhiều điểm tại các xã Trà Leng, Trà Tập, Trà Linh… bị sạt lở làm ách tắc giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Chính quyền địa phương khẩn trương di dời các hộ dân đến nơi an toàn.