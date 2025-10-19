Nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng nguy cơ sạt lở

TPO - Sau đợt mưa lớn ngày 18/10, nhiều khu vực trong Nghĩa trang Hòa Sơn (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) xuất hiện dấu hiệu nứt lở, đất đá sụt xuống đường, đe dọa an toàn hàng nghìn ngôi mộ nằm sát sườn đồi.
Đất đá từ triền đồi đổ tràn xuống, phủ kín nhiều đoạn đường trong nghĩa trang, gây khó khăn cho việc đi lại.
Tại một số vị trí, nước từ sườn núi chảy xiết, khoét sâu vào lớp đất đá, tạo thành rãnh lớn. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, nguy cơ sạt lở tại khu vực này là rất cao.
Trên các triền đồi, nhiều điểm đã xuất hiện nguy cơ sạt lở cao.
Trước đó, trong trận mưa ngập lịch sử ngày 14/10/2022, khu nghĩa trang này từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trên 2,2ha. Hàng trăm khối đất đá tràn xuống, vùi lấp và làm hư hỏng hơn 600 ngôi mộ.