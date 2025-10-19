Nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng nguy cơ sạt lở

TPO - Sau đợt mưa lớn ngày 18/10, nhiều khu vực trong Nghĩa trang Hòa Sơn (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) xuất hiện dấu hiệu nứt lở, đất đá sụt xuống đường, đe dọa an toàn hàng nghìn ngôi mộ nằm sát sườn đồi.