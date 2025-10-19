Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng nguy cơ sạt lở

Duy Quốc

TPO - Sau đợt mưa lớn ngày 18/10, nhiều khu vực trong Nghĩa trang Hòa Sơn (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) xuất hiện dấu hiệu nứt lở, đất đá sụt xuống đường, đe dọa an toàn hàng nghìn ngôi mộ nằm sát sườn đồi.

Nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng đối mặt nguy cơ sạt lở sau mưa lớn. Video: Duy Quốc.
tp-satlonghiatranghs-7.jpg
Ghi nhận của Tiền Phong, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều khu vực tại Nghĩa trang Hòa Sơn (phường Hòa Khánh) xuất hiện tình trạng đất đá sạt xuống mặt đường. Nhiều vết nứt dài hàng chục mét, ăn sâu vào khu vực đặt mộ. Ở khu mộ mới phía trên cao, nước mưa chảy xiết tạo thành rãnh sâu, cuốn theo bùn đất tràn xuống các lối đi.
tp-satlonghiatranghs-16.jpg
tp-satlonghiatranghs-12.jpg
Đất đá từ triền đồi đổ tràn xuống, phủ kín nhiều đoạn đường trong nghĩa trang, gây khó khăn cho việc đi lại.
tp-satlonghiatranghs-4.jpg
Theo người dân địa phương, những trận mưa lớn vừa qua khiến đất đá từ trên đồi cao tràn xuống, nhiều đoạn đường trong khu vực bị phủ lấp, thậm chí có nơi sạt lở nghiêm trọng, mặt đường nứt toác.
tp-satlonghiatranghs-8.jpg
tp-satlonghiatranghs-13.jpg
Tại một số vị trí, nước từ sườn núi chảy xiết, khoét sâu vào lớp đất đá, tạo thành rãnh lớn. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, nguy cơ sạt lở tại khu vực này là rất cao.
tp-satlonghiatranghs-15.jpg
tp-satlonghiatranghs-5.jpg
Trên các triền đồi, nhiều điểm đã xuất hiện nguy cơ sạt lở cao.
tp-satlonghiatranghs-11.jpg
tp-satlonghiatranghs-3.jpg
Trước đó, trong trận mưa ngập lịch sử ngày 14/10/2022, khu nghĩa trang này từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trên 2,2ha. Hàng trăm khối đất đá tràn xuống, vùi lấp và làm hư hỏng hơn 600 ngôi mộ.
tp-satlonghiatranghs-2.jpg
Theo Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Khánh cho biết, đơn vị đã theo dõi sát diễn biến mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, đồng thời tham mưu phương án sơ tán người dân ở những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.
Duy Quốc
#nghĩa trang Hòa Sơn #sạt lở đất Đà Nẵng #mưa lớn Đà Nẵng #nguy cơ sạt lở #đất đá sạt xuống đường #bảo vệ nghĩa trang #nghĩa trang sạt lở

Xem thêm

Cùng chuyên mục