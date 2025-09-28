Mưa lớn dồn dập, vùng cao Đà Nẵng đối mặt nạn sạt lở

TPO - Mưa lớn suốt nhiều giờ khiến mô hình độ ẩm đất một số khu vực thuộc thành phố Đà Nẵng đã gần như bão hòa . Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở ở 57 xã trong đó nhiều xã vùng cao như A Vương, Trà Leng, Trà My, Phước Trà, Trà Tân, Trà Vân, Phước Sơn, Tây Giang…

Trưa 28/9, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, mưa lớn xảy ra trên địa bàn suốt từ tối qua 27/9 đến sáng nay 28/9.

Mưa lớn gây nên tình trạng ngập úng cục bộ ở một số tuyến đường. Tuyến QL.14G đi qua địa phận xã Ba và xã Đông Giang có tình trạng đất đá chảy tràn mặt đường; Tuyến QL.40B một số đoạn sụt lún, nứt dọc nền đường, sạt lở taluy dương, đất, đá chảy tràn mặt đường; Tuyến ĐT.619 sạt lở taluy nền đường khoảng 120m3…

Vùng cao Đà Nẵng đối mặt với nạn sạt lở sau mưa lớn kéo dài. Trong ảnh: Lực lượng chức năng xã biên giới La Dêê rào cảnh báo khu vực sạt lở.

Dự báo ngày và đêm 28/9, địa phương tiếp tục có mưa to, mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70-180mm, có nơi trên 250mm. Ngành chức năng cảnh báo, nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị.

Đặc biệt, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc TP Đà Nẵng đã gần bão hòa (trên 100%). Theo bản tin cảnh báo phát lúc 1h30 ngày 28/9, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều xã/ phường thuộc thành phố Đà Nẵng.

Mưa lớn khiến đất đá tràn xuống mặt đường ở vùng cao thành phố Đà Nẵng.

57 xã nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trong đó nhiều xã vùng cao như A Vương, Trà Leng, Trà My, Phước Trà, Trà Tân, Trà Vân, Phước Sơn, Tây Giang…

Hiện lực lượng chức năng đã thực hiện di dời, sơ tán hơn 100 hộ dân ở vùng nguy hiểm ở các phường Hội An, Hải Vân và xã Nam Giang.

Lực lượng chức năng xã đảo Tân Hiệp dọn dẹp đất đá tràn xuống đường, triển khai ứng phó bão số 10﻿.

Về thiệt hại do mưa lớn, ảnh hưởng của bão số 10, hiện có 1 người mất tích tại xã Khâm Đức, 1 trạm biến áp bị hỏng, nhiều héc ta lúa, hoa màu bị thiệt hại; nhiều tuyến đường ngập úng cục bộ; một số tuyến đường miền núi có tình trạng sạt lở, đất đá tràn ra mặt đường...