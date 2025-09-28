Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một người dân bị nước cuốn trôi khi bơi qua sông về nhà

Thanh Hiền
TPO - Trao đổi với Tiền Phong ngày 28/9, lãnh đạo xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng xác nhận một người dân trên địa bàn bị nước cuốn trôi khi bơi qua sông Nước Mỹ.

Nạn nhân là anh L.V.K. (sinh năm 1998), làm nghề đãi vàng. Vào khoảng 15h40 ngày 27/9, anh K. khi làm xong đã bơi qua sông Nước Mỹ để về nhà, không may bị nước cuốn trôi mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang xã Khâm Đức và các xã lân cận đang tổ chức tìm kiếm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho hay, trước thời điểm bão số 10 đổ bộ vào đất liền, có 112 người dân xã Phước Chánh, Phước Năng vào rừng thăm rẫy, đào đãi vàng và vẫn chưa về. Hiện chính quyền địa phương và gia đình đang liên lạc để gọi về.

Nhiều nơi ở Đà Nẵng bị ngập do ảnh hưởng bão số 10. Ảnh: Duy Quốc.

Ngoài ra, các phường Hội An, Hải Vân, xã Nam Giang hơn 60 người dân được đưa đến các điểm an toàn.

Do ảnh hưởng bão, nhiều tuyến đường, khu vực ở Đà Nẵng bị ngập. Một số nơi hư hại lúa, hoa màu, 1 trạm biến áp bị nổ. Nhiều vị trí trên các tuyến quốc lộ 40B, 14G bị sạt lở, sụt lún.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ, trong ngày 28/9, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa các điểm dự báo: Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc phổ biến 80-180mm, có nơi trên 250mm; Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình phổ biến 70- 170mm, có nơi trên 250mm; Hòa Tiến, Hải Vân, Thạnh Mỹ, Đông Giang, Tây Giang phổ biến 70-150mm, có nơi trên 240mm; Quế Sơn, Tiên Phước, Khâm Đức, Trà My phổ biến 70-140mm, có nơi trên 200mm; Đặc khu Hoàng Sa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 150mm.

Từ đêm 28/9, mưa lớn tại thành phố giảm dần chỉ còn có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to.

Thanh Hiền
